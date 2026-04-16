Νομοθετική πρωτοβουλία ώστε να επιταχύνονται οι διαδικασίες που αφορούν πολιτικά πρόσωπα ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ανοίγοντας – βάσει του κανονισμού της Βουλής- την προ ημερησίας διάταξη συζήτηση που είχε ζητήσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. « Ζητώ από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, με ταχύτητα, να προχωρήσει στην εκκαθάριση αυτών των υποθέσεων» σημείωσε.

«Όταν ζητούμενο είναι η ενότητα, εσείς ανασύρετε αφορμές διχασμού» είπε, απευθυνόμενος στον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ και συνολικά στην αντιπολίτευση.

«Όταν η πατρίδα χρειάζεται σιγουριά και προοπτική στο αύριο, εσείς μένετε κολλημένος σε συνθήματα του χθες» πρόσθεσε, επιχειρώντας να ελιχθεί έξω από τα σκάνδαλα των υποκλοπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Για την ευρωπαϊκή εισαγγελία, στον απόηχο των εντεινόμενων επιθέσεων στον ευρωπαϊκό θεσμό από γαλάζια στελέχη, ο πρωθυπουργός τη χαρακτήρισε σεβαστή αλλά επεφύλασσε κι εκείνος αιχμές: «δεν δικαιολογούνται επιλεκτικές διαρροές και έλεγχοι σε δόσεις»

Σε μια συγκυρία που ζητούμενο είναι η ενότητα, η αντιπολίτευση ανασύρει αφορμές διχασμού

Με μια αναφορά και ευχές για περαστικά στον Γιώργο Μυλωνάκη που, όπως είπε, περνά μια μεγάλη περιπέτεια υγείας ξεκίνησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την εισήγησή του στην Ολομέλεια της Βουλής στην προ Ημερησίας Διατάξεως συζήτηση, σύμφωνα με το άρθρο 143 του Κανονισμού της Βουλής, «για την κατάσταση του Κράτους Δικαίου, των Θεσμών και της λειτουργίας του Κοινοβουλίου στην Ελλάδα». Ευχαρίστησε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης που προσφέρθηκε να αναβληθεί η σημερινή συζήτηση και είπε ότι ανταποκρίνεται στο αίτημά του για αυτή τη συζήτηση αλλά, όπως είπε, λυπάται τόσο για το περιεχόμενο όσο και για τη συγκυρία μέσα στην οποία διεξάγεται. «Διότι καθώς ο διεθνής ορίζοντας σκοτεινιάζει το παρόν, εσείς επιλέγετε να αξιοποιήσετε αυτό το σημαντικό εργαλείο το οποίο έχετε στη διάθεσή σας, μια προ ημερησίας συζήτηση για να αναμασάτε το παρελθόν», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Υπογράμμισε ότι σε μια συγκυρία που ζητούμενο είναι η ενότητα «εσείς ανασύρετε αφορμές διχασμού και σε στιγμές που η πατρίδα μας χρειάζεται σιγουριά και προοπτική, νομίζω ότι μένετε κολλημένος σε συνθήματα του χθες. Σήμερα δεν θα έπρεπε να μιλάμε για ζητήματα του κράτους δικαίου -χωρίς να υποτιμώ καθόλου τη σημασία της σημερινής συζήτησης. Θα έπρεπε να συζητούμε για τα όσα συμβαίνουν στο Ιράν, στη Μέση Ανατολή, στον Λίβανο. Θα έπρεπε να συζητούμε για την αμυντική παρουσία της Ελλάδος στην Κύπρο. Θα έπρεπε πρωτίστως να συζητούμε για τις σημαντικές αναπόδραστες οικονομικές συνέπειες της κρίσης στην ελληνική οικονομία και το πώς μπορούν αυτές να αντιμετωπιστούν ή τουλάχιστον να μετριαστούν», τόνισε.

Ανέφερε ότι αυτά τα θέματα και οι συνέπειές τους, η ακρίβεια, οι τιμές των καυσίμων είναι που απασχολούν την κοινωνία ενώ η σημερινή συζήτηση αφορά ζητήματα που έχουν ξανατεθεί, αντικρούοντας ξανά και ξανά παλιές και αίολες κατηγορίες που έχουν και διαψευσθεί αλλά και κριθεί.

Όπως τόνισε, «πολλές φορές αδυνατούμε να δούμε τη χώρα μας ενταγμένη σ’ έναν κόσμο που αλλάζει και τη φυλακίζουμε μέσα από τις συζητήσεις και τα θέματα που επιλέγουμε να αναδεικνύουμε σε μια πολύ στενή, μικροκομματική ματιά».

«Σε μία εποχή που οι κίνδυνοι πληθαίνουν γύρω μας, σε μία εποχή όπου η παγκόσμια οικονομία κλονίζεται, όπου οι προβλέψεις για το μέλλον της οικονομίας σε περίπτωση περαιτέρω παράτασης αυτής της σύγκρουσης είναι εξαιρετικά δυσοίωνες, έως και ενδεχομένως τραγικές, αδυνατούμε το αυτονόητο: να διακρίνουμε τα μεγάλα και τα σοβαρά από τα μικρότερα και τα λιγότερο σοβαρά, προτάσσοντας όσα θα έπρεπε να μας ενώνουν διαχειριζόμενοι με ωριμότητα ευαίσθητα θέματα, τα οποία αφορούν την εθνική ασφάλεια και κυρίως στρέφοντας το βλέμμα προς προκλήσεις οι οποίες έρχονται και όχι σε υποθέσεις οι οποίες έχουν πάρει ήδη τη θέση τους στον χρόνο», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει επιτελέσει σημαντικότατη πρόοδο στα θέματα κράτους δικαίου

Περνώντας στο περιεχόμενο της πρότασης την οποία κατέθεσε ο κ. Ανδρουλάκης, ο πρωθυπουργός επεσήμανε ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε αυτή τη συζήτηση συμφωνώντας τουλάχιστον σε κάποιους κοινούς ορισμούς για το τι εννοούμε όταν μιλάμε για κράτος δικαίου. «Μία εκλεγμένη κυβέρνηση, με λαϊκή νομιμοποίηση η οποία λειτουργεί δημοκρατικά και αποτελεσματικά. Ένα Κοινοβούλιο το οποίο νομοθετεί κανόνες με ισότιμη εφαρμογή. Μια Δικαιοσύνη η οποία δρα ανεξάρτητα, μια Δικαιοσύνη η οποία απονέμεται στην ώρα της και τέλος ένα Δημόσιο, ένα Κράτος το οποίο εξυπηρετεί τον πολίτη με διαφάνεια, με ταχύτητα και με αποτελεσματικότητα. Κανείς σε αυτή την αίθουσα και πρώτος εγώ, δεν θα ισχυριστεί ότι στα θέματα αυτά η χώρα μας βρίσκεται στο επίπεδο το οποίο θα θέλαμε. Το ερώτημα όμως κ. Ανδρουλάκη είναι η χώρα τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 7 χρόνια, η χώρα προοδεύει ή οπισθοχωρεί; Και το ερώτημα το οποίο επίσης θέλω να σας θέσω είναι ποιος τελικά είναι ο πιο αξιόπιστος κριτής της πραγματικής κατάστασης του κράτους δικαίου στη χώρα μας», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

«Ο αντικειμενικός κριτής της προόδου η οποία έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια στο κράτος δικαίου δεν μπορεί παρά να είναι θεσμοί και οργανισμοί οι οποίοι βρίσκονται εκτός της πατρίδας μας», είπε ο κ. Μητσοτάκης και επικαλέστηκε την έκθεση για το Κράτος Δικαίου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με βάση το κείμενο αυτό η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει επιτελέσει σημαντικότατη πρόοδο στα θέματα κράτους δικαίου. «Είμαστε μια κυβέρνηση η οποία συμμορφώνεται με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και προσπαθούμε τις χρόνιες ατέλειές μας, χρόνο με τον χρόνο να τις διορθώσουμε», επεσήμανε καταθέτοντας στα Πρακτικά τη σχετική έκθεση.

Πρόσθεσε ακόμη ότι έγκυροι διεθνείς οργανισμοί δεν έχουν κάποιο λόγο ούτε να χαριστούν στην κυβέρνηση ούτε να προτάσσουν μελέτες και έρευνες με αλλότρια κριτήρια. Democracy Index 2024 του έγκυρου περιοδικού Economist στο οποίο κατατάσσεται η χώρα μας ως μία από τις 25 χώρες του κόσμου ως “πλήρης δημοκρατία”, με πολλές ευρωπαϊκές χώρες να μη βρίσκονται σε αυτήν την κατάταξη, είπε. Ακόμη επικαλέστηκε τις τελευταίες έρευνες της Διεθνούς Διαφάνειας κι έκανε αναφορά στην τελευταία έκθεση του ΟΟΣΑ η οποία απαντά ευθέως και στα ζητήματα που συζητούνται σήμερα, επισημαίνοντας ότι στον τόπο μας υλοποιείται επιτέλους μία ολιστική εθνική στρατηγική κατά της διαφθοράς και στη συνέχεια το νέο Πειθαρχικό Δίκαιο ενισχύει τη λογοδοσία στο Δημόσιο διασφαλίζοντας ταχύτητα και διαφάνεια. Ενώ η Ελλάδα από όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ έχει τη δεύτερη καλύτερη επίδοση ως προς την πρόοδο που έχει πετύχει στην υλοποίηση των συστάσεων για την αντιμετώπιση της διαφθοράς. «Ποιο είναι το συμπέρασμα; Ο ΟΟΣΑ χαιρετίζει όλα αυτά τα οποία εσείς καταγγέλλετε. Θέλω να πιστεύω ότι ο ΟΟΣΑ διαθέτει και τεχνογνωσία και αντικειμενικότητα. Εσείς έχετε την κομματική σας σκοπιμότητα. Άρα θα εμπιστευτώ περισσότερο τη δική του αξιοπιστία παρά τις φθηνές κατηγορίες του ΠΑΣΟΚ. Κατέθεσα τα στοιχεία. Παρακαλώ διαβάστε τα», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.