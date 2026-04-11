Ένταση στη Βηρυτό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, όταν κάτοικοι φέρεται να επιτέθηκαν σε υποστηρικτές της Χεζμπολάχ κατά τη διάρκεια πορείας μοτοσικλετιστών της φιλοϊρανικής οργάνωσης. Η πορεία, με σημαίες και κορναρίσματα, διέσχισε τη γειτονιά Σακιγιάτ Αλ-Τζανζίρ στη λιβανική πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, οι κάτοικοι της περιοχής αντέδρασαν έντονα, επιτέθηκαν στους υποστηρικτές της Χεζμπολάχ και τους ανάγκασαν να αποχωρήσουν από τη γειτονιά.

Το περιστατικό θεωρείται ενδεικτικό της βαθιάς κοινωνικής ρήξης που επικρατεί στον Λίβανο. Πολλοί πολίτες εκφράζουν την αγανάκτησή τους, θεωρώντας ότι η Χεζμπολάχ έχει μετατρέψει τη χώρα σε «όμηρο» της Τεχεράνης και την οδηγεί σε έναν πόλεμο που δεν επέλεξαν.

They are just as fed up with terrorism as the Iranians. Watch Beirut residents attack Hezbollah operatives.👇 pic.twitter.com/Tua2bMEXFK — Eli Afriat 🇮🇱 (@EliAfriatISR) April 10, 2026

Ο αριθμός των εκτοπισμένων λόγω των επιθέσεων των IDF έχει ξεπεράσει το 1,2 εκατομμύριο, με πολλούς πολίτες να αποδίδουν ευθύνες στη σιϊτική οργάνωση για την επιδείνωση της κατάστασης.

Παράλληλα, κάτοικοι συνοικιών της Βηρυτού – Σουνίτες, Χριστιανοί και Δρούζοι – δηλώνουν αποφασισμένοι να μην επιτρέψουν στην οργάνωση να επιβάλει την παρουσία της στους δρόμους τους.