  • Ο Τζέι Ντι Βανς έφτασε στο Ισλαμαμπάντ για τις συνομιλίες με το Ιράν
  • Προσγειώθηκε στο Ισλαμαμπάντ η αμερικανική ομάδα διαπραγματεύσεων
  • Ιρανοί αξιωματούχοι έφτασαν στην πρωτεύουσα του Πακιστάν, το Ισλαμαμπάντ, για συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με κατάπαυση του πυρός.
  • Στην αποστολή του Ιράν συμμετέχουν ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ και ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.
  • Επικεφαλής της αμερικανικής αντιπροσωπείας είναι ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος, πριν αναχωρήσει για το Πακιστάν, δήλωσε: «Αν οι Ιρανοί είναι πρόθυμοι να διαπραγματευτούν με καλή πίστη, είμαστε σίγουρα έτοιμοι να απλώσουμε χέρι φιλίας».
  • Οι συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ θεωρούνται κρίσιμες για την αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον, με τη διεθνή κοινότητα να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.
  • Τραμπ: «Ο μόνος λόγος για τον οποίο εξακολουθούν να υπάρχουν οι Ιρανοί σήμερα είναι για να διαπραγματευτούν»
  • Δρακόντεια τα μέτρα ασφαλείας στην πρωτεύουσα του Πακιστάν
  • Ο Λίβανος ανακοινώνει ότι θα γίνουν συνομιλίες με το Ισραήλ στις ΗΠΑ την Τρίτη

Live blog όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

