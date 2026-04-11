- Ο Τζέι Ντι Βανς έφτασε στο Ισλαμαμπάντ για τις συνομιλίες με το Ιράν
- Προσγειώθηκε στο Ισλαμαμπάντ η αμερικανική ομάδα διαπραγματεύσεων
- Ιρανοί αξιωματούχοι έφτασαν στην πρωτεύουσα του Πακιστάν, το Ισλαμαμπάντ, για συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με κατάπαυση του πυρός.
- Στην αποστολή του Ιράν συμμετέχουν ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ και ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.
- Επικεφαλής της αμερικανικής αντιπροσωπείας είναι ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος, πριν αναχωρήσει για το Πακιστάν, δήλωσε: «Αν οι Ιρανοί είναι πρόθυμοι να διαπραγματευτούν με καλή πίστη, είμαστε σίγουρα έτοιμοι να απλώσουμε χέρι φιλίας».
- Οι συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ θεωρούνται κρίσιμες για την αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον, με τη διεθνή κοινότητα να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.
- Τραμπ: «Ο μόνος λόγος για τον οποίο εξακολουθούν να υπάρχουν οι Ιρανοί σήμερα είναι για να διαπραγματευτούν»
- Δρακόντεια τα μέτρα ασφαλείας στην πρωτεύουσα του Πακιστάν
- Ο Λίβανος ανακοινώνει ότι θα γίνουν συνομιλίες με το Ισραήλ στις ΗΠΑ την Τρίτη
Την Τρίτη στην Ουάσιγκτον οι πρώτες διπλωματικές επαφές μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου
Ο Λίβανος και το Ισραήλ πραγματοποίησαν την πρώτη τους επίσημη επαφή μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας μεταξύ των πρεσβευτών τους στην Ουάσινγκτον σύμφωνα με ανακοίνωση της προεδρίας του Λιβάνου. Στην επικοινωνία, που έγινε την Παρασκευή, συμμετείχε και ο Αμερικανός πρέσβης στον Λίβανο. Η ανακοίνωση αναφέρει ότι η τηλεφωνική συνομιλία εντάσσεται στις διπλωματικές προσπάθειες για την επίτευξη εκεχειρίας […]
Σάντσεθ: Η ΕΕ να γίνει ισχυρή και «ηθική» δύναμη στη διεθνή σκηνή – Πρότεινε την δημιουργία ευρωστρατού και την αναστολή συνεργασίας με το Ισραήλ
Την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκτήσει πιο ενεργό και πρωταγωνιστικό ρόλο στη διεθνή σκηνή, όχι μόνο σε στρατιωτικό αλλά και σε «ηθικό» επίπεδο, υπογράμμισε ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ. Ο Ισπανός πρωθυπουργός κάλεσε την ΕΕ να επιδείξει μεγαλύτερη τόλμη και πολιτική βούληση σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων, με αφορμή τον πόλεμο στη […]
Πρωθυπουργός Πακιστάν: Οι συνομιλίες ΗΠΑ- Ιράν στο Ισλαμαμπάντ είναι καθοριστικές για την επίτευξη μόνιμης εκεχειρίας
Ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σαμπάζ Σαρίφ δήλωσε το βράδυ της Παρασκευής ότι οι συνομιλίες μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, που πρόκειται να ξεκινήσουν αύριο στο Ισλαμαμπάντ, αποτελούν καθοριστικής σημασίας βήμα για την επίτευξη μόνιμης εκεχειρίας στη συνεχιζόμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Ο Σαρίφ υπογράμμισε ότι η επιτυχία των διαπραγματεύσεων θα μπορούσε να ανοίξει τον […]
Artemis II: Αντίστροφη μέτρηση για την μεγάλη επιστροφή του Orion – Ποιο είναι το πιο επικίνδυνο στάδιο της αποστολής
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της αποστολής τους στη Σελήνη, το πλήρωμα της Artemis II έχει πάρει τον δρόμο της επιστροφής.
IDF: 180 μαχητές της Χεζμπολάχ σκοτώθηκαν στις ισραηλινές επιδρομές στο Λίβανο
Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε το βράδυ της Τετάρτης ότι εξόντωσε περισσότερους από 180 μαχητές του ισλαμιστικού κινήματος Χεζμπολάχ, συμμάχου της Τεχεράνης, κατά τη διάρκεια μαζικών και ταυτόχρονων αεροπορικών επιδρομών στον Λίβανο. «Σύμφωνα με μια αρχική εκτίμηση των υπηρεσιών πληροφοριών του στρατού, περισσότεροι από 180 τρομοκράτες της Χεζμπολάχ εξοντώθηκαν», αναφέρεται στην ανακοίνωση, με την επισήμανση ότι […]