Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι «τώρα ξεκινάμε τον καθαρισμό του Ορμούζ», υπογραμμίζοντας πως «και τα 28 σκάφη του Ιράν που ποντίζουν με νάρκες βρίσκονται στον πάτο της θάλασσας».

Ο πρόεδρος σημειώνει χαρακτηριστικά ότι «το ναυτικό τους χάθηκε, η αεροπορία τους χάθηκε, δεν έχουν αντιαεροπορικό σύστημα, τα ραντάρ είναι νεκρά, τα εργοστάσια με τα drone και τους πυραύλους έχουν εξαλειφθεί σε μεγάλο βαθμό και, το σημαντικότερο, ο επί χρόνια ‘’ηγέτης’’ τους δεν είναι πια μαζί μας, δόξα τον Αλλάχ».

Συνεχίζοντας την ανάρτησή του, ο Τραμπ αναφέρει πως «το μόνο πράγμα που τους έχει απομείνει είναι η απειλή ότι κάποιο πλοίο μπορεί να “πέσει” πάνω σε μία από τις θαλάσσιες νάρκες τους». Παράλληλα, προσθέτει ότι «και τα 28 σκάφη τους που ποντίζουν νάρκες βρίσκονται επίσης στον πάτο της θάλασσας».

Όπως υποστηρίζει, οι Ηνωμένες Πολιτείες «ξεκινούν τώρα τη διαδικασία καθαρισμού του Στενού του Ορμούζ ως χάρη σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, της Ιαπωνίας, της Νότιας Κορέας, της Γαλλίας, της Γερμανίας και πολλών άλλων».

Στο τέλος της ανάρτησής του, ο Τραμπ ειρωνεύεται άλλες χώρες, δηλώνοντας πως «δεν έχουν το θάρρος ή τη θέληση να κάνουν μόνοι τους αυτή τη δουλειά».

Νωρίτρα σήμερα, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Axios που επικαλέστηκε Αμερικανό αξιωματούχο, αρκετά πλοία του αμερικανικού ναυτικού διέσχισαν το Στενό του Ορμούζ.

🚨🇺🇸🚢Several U.S. navy ships crossed the Strait of Hormuz on Saturday, U.S. official says 🚨🇺🇸🚢The move was not coordinated with Iran. It’s the first time this happens since the beginning of the war — Barak Ravid (@BarakRavid) April 11, 2026

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του ο Barak Ravid, η επιχείρηση δεν πραγματοποιήθηκε σε συντονισμό με το Ιράν και αποτελεί την πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο από την έναρξη του πολέμου.

(Islamabad) — The Iran discussions that @VP Vance is here for in Islamabad have begun, sources told @CBSNews. — Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) April 11, 2026

Σημειώνεται ότι, οι ειρηνευτικές συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου των έξι εβδομάδων στη Μέση Ανατολή έχουν αρχίσει στο Ισλαμαμπάντ, ανέφερε σε μία ανάρτησή της στο X, η δημοσιογράφος του CBS Τζένιφερ Γιάκομπς, επικαλούμενη πηγές.