Το Ιράν στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα προς τους αραβικούς γείτονές του στον Κόλπο, υποστηρίζοντας ότι η εποχή της αμερικανικής κυριαρχίας στην περιοχή έχει λάβει τέλος. Σύμφωνα με αναλυτή που μίλησε στο CNNi, η τοποθέτηση αυτή ήρθε μετά από ανάρτηση του ανώτατου ηγέτη του Ιράν στο X, όπου απευθύνθηκε στις χώρες του Κόλπου που διατηρούν στενούς δεσμούς με την Ουάσινγκτον.

«Λέω στους νότιους γείτονες του Ιράν: είστε μάρτυρες ενός θαύματος», έγραψε ο Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, αναφερόμενος στην επιβίωση του ιρανικού καθεστώτος απέναντι στον πόλεμο που του έχουν κηρύξει οι ΗΠΑ και το Ιράν. «Παρατηρήστε λοιπόν προσεκτικά, κατανοήστε σωστά τα πράγματα, σταθείτε στη σωστή πλευρά και μην εμπιστεύεστε τις ψεύτικες υποσχέσεις των διαβόλων», πρόσθεσε, κατονομάζοντας τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.

Οι διαπραγματευτικές θέσεις της Τεχεράνης

Η Τεχεράνη, πάντως σύμφωνα με την επίσημη τοποθέτησή της, δηλώνει ότι χαιρετίζει τη διπλωματία και τον διάλογο ως μέσα επίλυσης των διαφορών. Παράλληλα, η Ισλαμική Δημοκρατία απορρίπτει τα fake news και κάθε προσπάθεια εξαπάτησης που στοχεύει σε τετελεσμένα γεγονότα.

Το Ιράν ξεκαθαρίζει ότι δεν επιθυμεί μια εκεχειρία η οποία θα επιτρέψει σε ΗΠΑ και Ισραήλ να επανεξοπλιστούν για νέα επίθεση. Αντιθέτως, ζητά σαφείς εγγυήσεις ασφαλείας ώστε να αποφευχθεί η επανέναρξη των εχθροπραξιών.