Ουκρανία και Ρωσία φαίνεται να πλησιάζουν σε σημείο καμπής στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με τον επικεφαλής των συνομιλιών του Κιέβου με τη Μόσχα, ο οποίος εκτίμησε ότι οι συζητήσεις θα έχουν θετική κατάληξη.

Ο Κιρίλο Μπουντάνοφ, σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε στο Bloomberg ότι, παρά τη μικρή πρόοδο που έχει καταγραφεί δημόσια, οι επαφές εξελίσσονται προς την κατεύθυνση ενός συμβιβασμού. Όπως είπε, η Μόσχα επιδιώκει τον τερματισμό της σύγκρουσης. «Όλοι κατανοούν ότι ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει. Γι’ αυτό διαπραγματεύονται. Δεν νομίζω ότι θα πάρει πολύ χρόνο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Μπουντάνοφ, ο οποίος από τον Ιανουάριο ηγείται του προεδρικού γραφείου, αποτελεί κεντρικό πρόσωπο στις συνομιλίες ανάμεσα σε Ουκρανία, ΗΠΑ και Ρωσία. Παρά την αισιοδοξία του, αναγνώρισε ότι και οι δύο πλευρές διατηρούν μέχρι στιγμής «μαξιμαλιστικές» θέσεις, εκφράζοντας ωστόσο την πεποίθηση ότι θα υπάρξει σύγκλιση προς έναν αμοιβαίο συμβιβασμό.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ρωσία έχει ισχυρό οικονομικό κίνητρο για συμφωνία, εξαιτίας του υψηλού κόστους του πολέμου. Το βασικό αγκάθι παραμένει το εδαφικό ζήτημα, με τον Μπουντάνοφ να αποφεύγει να προσδιορίσει το περίγραμμα πιθανής λύσης. «Δεν υπάρχει ακόμη τελική απόφαση, αλλά όλοι κατανοούν πλέον τα όρια του αποδεκτού. Αυτό είναι τεράστια πρόοδος», τόνισε.

Επιφυλακτικότητα από τη Μόσχα και πασχαλινή εκεχειρία

Πηγές κοντά στο Κρεμλίνο εμφανίζονται πιο επιφυλακτικές, κάνοντας λόγο για περιορισμένη πρόοδο, κυρίως λόγω διαφωνιών σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας προς το Κίεβο. Επιπλέον, η επίτευξη συνολικής συμφωνίας απαιτεί ευρύτερη σύγκλιση μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης, που μέχρι στιγμής δεν έχουν κοινή γραμμή για την τελική μορφή της ειρήνης.

Σε μια συμβολική κίνηση, Ρωσία και Ουκρανία συμφώνησαν σε σύντομη πασχαλινή εκεχειρία. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν διέταξε παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων από τις 11 έως τις 12 Απριλίου, με τον Ζελένσκι να δηλώνει ότι η Ουκρανία θα «ανταποδώσει» ανάλογα.

Ο ρόλος των ΗΠΑ και τα ανοικτά μέτωπα

Ο Μπουντάνοφ υπογράμμισε ότι βασικό επίτευγμα των συνομιλιών είναι η διατήρηση της εμπλοκής των ΗΠΑ ως διαμεσολαβητή. Ωστόσο, οι δύο πλευρές δεν έχουν αλλάξει ουσιαστικά τις θέσεις τους για τον τερματισμό του πολέμου.

Η Ουκρανία ζητά σαφείς εγγυήσεις ασφάλειας από τις ΗΠΑ για την αποτροπή μελλοντικής ρωσικής επιθετικότητας, θέμα που αναμένεται να κυριαρχήσει στις επόμενες συναντήσεις. Από την πλευρά της, η Μόσχα επιμένει στην αποχώρηση ουκρανικών δυνάμεων από περιοχές του Ντονέτσκ, ακόμη και από εδάφη που δεν έχει πλήρως ελέγξει, ενώ το Κίεβο προτείνει πάγωμα της σύγκρουσης στη σημερινή γραμμή του μετώπου. Οι ΗΠΑ έχουν προτείνει τη δημιουργία ειδικής οικονομικής ζώνης στην περιοχή.