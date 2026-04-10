Ο Ντόναλντ Τραμπ αναζητά διέξοδο από τον πόλεμο με το Ιράν και έχει ζητήσει από τον Τζέι Ντι Βανς να βρει τρόπο απεμπλοκής, καθώς ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ αναχωρεί για το Πακιστάν προκειμένου να συμμετάσχει σε κρίσιμες ειρηνευτικές συνομιλίες.

Τα μέτρα ασφαλείας στο Ισλαμαμπάντ είναι δρακόντεια, καθώς ξεκινούν σήμερα (10.04.2026) οι ειρηνευτικές συνομιλίες Ιράν-ΗΠΑ με το Πακιστάν να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο μεσολάβησης. Οι κύριες συναντήσεις αναμένονται αύριο, Μ. Σάββατο (11.04.2026).

Οι συνομιλίες διεξάγονται λίγες ημέρες μετά τη συμφωνία Ουάσινγκτον – Τεχεράνης για κατάπαυση του πυρός διάρκειας δύο εβδομάδων, με πακιστανική μεσολάβηση. Ωστόσο, η εκεχειρία βρίσκεται υπό πίεση λόγω διαφορετικών ερμηνειών των όρων της και των συνεχιζόμενων αεροπορικών επιθέσεων του Ισραήλ στον Λίβανο.

Ο Βανς, που αναχωρεί σήμερα, θεωρείται από τους πιο επιφυλακτικούς υποστηρικτές της σύγκρουσης με το Ιράν στον στενό κύκλο του Τραμπ. Διαχρονικά, εμφανίζεται σκεπτικιστής απέναντι σε στρατιωτικές επεμβάσεις και έχει εκφραστεί κατά πολέμων χωρίς σαφές τέλος.

Η επίσκεψή του στην πρωτεύουσα του Πακιστάν πραγματοποιείται ενώ η εύθραυστη εκεχειρία δείχνει να κλονίζεται. Το χάσμα στις απαιτήσεις Ιράν και ΗΠΑ – αλλά και του συμμάχου τους, Ισραήλ – παραμένει αγεφύρωτο.

Η αμερικανική αποστολή και ο ρόλος του Πακιστάν

Ο Βανς συνοδεύεται από τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και τον γαμπρό του προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ, οι οποίοι έχουν λάβει μέρος σε προηγούμενους γύρους έμμεσων διαπραγματεύσεων με Ιρανούς αξιωματούχους.

Ο Λευκός Οίκος δεν έχει αποκαλύψει αν οι συνομιλίες θα είναι άμεσες ή έμμεσες, ούτε έχει θέσει συγκεκριμένες προσδοκίες. Από την πλευρά της Τεχεράνης, πληροφορίες αναφέρουν ότι επικεφαλής θα είναι ο πρόεδρος της Βουλής, Μοχάμεντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, βασικός συνομιλητής με την Ουάσινγκτον μετά τις πρόσφατες απώλειες ηγετικών στελεχών.

Το Πακιστάν έχει αναδειχθεί σε βασικό μεσολαβητή ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον, παίζοντας καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη της προσωρινής εκεχειρίας.

«Αστακός» το Ισλαμαμπάντ για τις συνομιλίες

Σύμφωνα με το πρακτορείο dpa, περίπου 10.000 άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας – στρατιώτες, αστυνομικοί και πράκτορες – έχουν αναλάβει την προστασία των συνομιλιών. Οι αρχές έχουν κηρύξει τοπική αργία, ενώ μια «κόκκινη ζώνη» υψηλής ασφάλειας περιλαμβάνει κυβερνητικά κτίρια και πρεσβείες.

Οι προκαταρκτικές συζητήσεις ξεκινούν σήμερα, ενώ η κύρια συνάντηση θα γίνει αύριο, με πιθανότητα παράτασης έως την Κυριακή. Οι συνομιλίες φιλοξενούνται στο ξενοδοχείο Serena, δίπλα στο υπουργείο Εξωτερικών, στην Κόκκινη Ζώνη της πρωτεύουσας.

Ποιοι συμμετέχουν και τι συζητείται

Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι ο Βανς θα ηγηθεί της αμερικανικής αντιπροσωπείας, πλαισιωμένος από τον Γουίτκοφ και τον Κούσνερ. Από την ιρανική πλευρά, επικεφαλής αναμένεται να είναι ο Γκαλιμπάφ και ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.

Οι διαπραγματεύσεις θα πραγματοποιηθούν υπό τη φιλοξενία του Πακιστανού πρωθυπουργού Σαχμπάζ Σαρίφ και τη διευκόλυνση του αναπληρωτή πρωθυπουργού και υπουργού Εξωτερικών Ισαάκ Νταρ. Οι αντιπροσωπείες ΗΠΑ και Ιράν θα βρίσκονται σε ξεχωριστά δωμάτια, με τους Πακιστανούς αξιωματούχους να μεταφέρουν τα μηνύματα μεταξύ τους.

Η συμμετοχή του Βανς θεωρείται σημαντική εξέλιξη, καθώς οι Ιρανοί αξιωματούχοι τον βλέπουν ως πιο ανοιχτό σε λύση τερματισμού της σύγκρουσης. Παράλληλα, περισσότερα από 20 διεθνή μέσα ενημέρωσης έχουν λάβει άδεια κάλυψης των συνομιλιών.

Γιατί το Πακιστάν αναλαμβάνει ρόλο-κλειδί

Το Πακιστάν, με σύνορα μήκους 900 χιλιομέτρων με το Ιράν και σημαντική σιιτική κοινότητα, θεωρείται αξιόπιστος διαμεσολαβητής. Δεν φιλοξενεί αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις, γεγονός που ενισχύει την αποδοχή του από την Τεχεράνη, ενώ παραμένει Σημαντικός Συνεργάτης Εκτός του ΝΑΤΟ των ΗΠΑ.

Η επικείμενη επίσκεψη του Βανς στο Ισλαμαμπάντ, 15 χρόνια μετά την τελευταία επίσκεψη αντιπροέδρου των ΗΠΑ, αντανακλά τη σοβαρότητα της αμερικανικής εμπλοκής στην αναζήτηση ειρηνικής λύσης.

Το περιεχόμενο των διαπραγματεύσεων

Οι δύο πλευρές εισέρχονται στις συνομιλίες με μεγάλες διαφορές. Η ιρανική πρόταση των δέκα σημείων περιλαμβάνει αιτήματα για αποχώρηση αμερικανικών στρατευμάτων από τη Μέση Ανατολή και ιρανικό έλεγχο στα Στενά του Ορμούζ. Ο Τραμπ έχει χαρακτηρίσει το σχέδιο «εκπληρώσιμο», ενώ ο Λευκός Οίκος επιμένει στην παράδοση του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν.

Παράλληλα, ο βομβαρδισμός του Ισραήλ στον Λίβανο, με πάνω από 200 νεκρούς, έχει οξύνει την ένταση. Ο Αραγτσί προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη μπορεί να εγκαταλείψει την εκεχειρία εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις, ενώ ο Βανς δήλωσε πως οι όροι της δεν καλύπτουν το Λίβανο.

Αναλυτές εκτιμούν ότι μια τελική συμφωνία παραμένει απίθανη βραχυπρόθεσμα, καθώς η δυσπιστία μεταξύ των δύο πλευρών είναι βαθιά. Ο Λίβανος φαίνεται να αποτελεί την κεντρική γραμμή ρήξης στις διαπραγματεύσεις.

Ανακοινώθηκαν και οι συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου

«Η διεξαγωγή συνομιλιών για τον τερματισμό του πολέμου εξαρτάται από την τήρηση των δεσμεύσεων των ΗΠΑ για κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, ιδίως στον Λίβανο», δήλωσε ο Εσμαέλ Μπαγκαεΐ, εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών.

«Εάν οριστικοποιηθεί το σχέδιο ταξιδιού, θα ανακοινωθεί και η σύνθεση της αντιπροσωπείας», πρόσθεσε.

Πάντως, το επίλεκτο σώμα των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) του Ιράν σηματοδότησαν τη δέσμευσή τους στην κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με τον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα.

«Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν δεν έχουν εκτοξεύσει τίποτα εναντίον οποιασδήποτε χώρας κατά τη διάρκεια των ωρών κατάπαυσης του πυρός μέχρι τώρα», δήλωσαν οι IRGC.

Την Τετάρτη, τα βαρύτερα πλήγματα του Ισραήλ στον Λίβανο από τότε που η Χεζμπολάχ εισήλθε στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή στις αρχές Μαρτίου σκότωσαν εκατοντάδες ανθρώπους, κλονίζοντας την ιδιαίτερα εύθραυστη κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης λιγότερο από 48 ώρες αφότου τέθηκε σε ισχύ.

Το Πακιστάν επέμεινε ότι ο Λίβανος πρέπει να συμπεριληφθεί στην κατάπαυση του πυρός και η Ουάσινγκτον πίεσε να συμπεριληφθεί η Βηρυτός σε παράλληλες συνομιλίες.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι το υπουργείο θα φιλοξενήσει μια συνάντηση την επόμενη εβδομάδα για να συζητήσει τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ και τον Λίβανο», δήλωσε αξιωματούχος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Ούτε το Ισραήλ ούτε η κυβέρνηση του Λιβάνου έχουν επιβεβαιώσει δημοσίως αυτές τις συνομιλίες, αν και η ανακοίνωση ήρθε λίγο αφότου ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπεντζαμιν Νετανιάχου διέταξε τους υπουργούς του να επιδιώξουν άμεσο διάλογο με τον Λίβανο με επίκεντρο τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ.

Αξιωματούχος της λιβανέζικης κυβέρνησης δήλωσε στο AFP ότι η Βηρυτός θα απαιτούσε εκεχειρία προτού ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ.

Ποια είναι τα πιθανά αποτελέσματα και τα ενδεχόμενα εμπόδια

Η τελική συμφωνία παραμένει απίθανη στο άμεσο μέλλον, με βαθιά δυσπιστία και από τις δύο πλευρές, λένε οι αναλυτές.

Ο Πρέσβης του Ιράν στο Ισλαμαμπάντ, Ρεζά Αμίρι Μογκαντάμ, έδειξε στην ανάρτησή του (η οποία διαγράφηκε αργότερα) ότι η Τεχεράνη θεωρεί τις συνεχιζόμενες επιθέσεις του Ισραήλ ως μια απόπειρα να σαμποτάρουν τις διαπραγματεύσεις.

Ο Λίβανος αναδεικνύεται ως η κεντρική γραμμή ρήξης. Ο Χαλίδ είπε ότι η πρόσκληση του Σαρίφ ανέφερε ρητά τον Λίβανο, υποδεικνύοντας προηγούμενες συζητήσεις με την Ουάσινγκτον.

«Ο Νετανιάχου [ο πρωθυπουργός του Ισραήλ] απέρριψε αμέσως τη θέση του Πακιστάν, ενώ ο Πρόεδρος Τραμπ στη συνέχεια απέκλεισε τον Λίβανο από το πεδίο της εκεχειρίας», είπε ο πρώην πρέσβης.

«Το Ιράν, από την άλλη πλευρά, επιμένει να σταματήσει την ισραηλινή επιθετικότητα στο Λίβανο, και έχει τη στήριξη κάποιων βασικών χωρών όπως η Γαλλία. Το κλειδί είναι στα χέρια του Προέδρου Τραμπ», πρόσθεσε ο πρώην πρεσβευτής.

Ο Χαν χαρακτήρισε τον Λίβανο ως το ενδεχόμενο «σημείο καμπής» μεταξύ των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

«Μια βιώσιμη συμφωνία είναι εφικτή μόνο αν το Ισραήλ σταματήσει να επιτίθεται. Σε όλους τους γύρους διαπραγματεύσεων, το Ισραήλ ήταν εκείνο που τους διέκοψε με τις επιθέσεις του κατά του Ιράν. Τελικά, εξαρτάται από τις ΗΠΑ: να εγκαταλείψουν την εκεχειρία και να επιτεθούν στο Ιράν ή να πουν στο Ισραήλ να τηρήσει την εκεχειρία ή να υπάρξουν συνέπειες», είπε.

Η Ντανία Θάφερ, εκτελεστική διευθύντρια του Gulf International Forum, δήλωσε ότι η απουσία του Ισραήλ από τις συνομιλίες αποτελεί δομικό πρόβλημα.

«Το Ισραήλ, ως μέρος του πολέμου και αυτό που έχει τα περισσότερα συμφέροντα να συνεχίσει αυτόν τον πόλεμο, πρέπει να είναι μέρος των διαπραγματεύσεων και της τελικής συμφωνίας», είπε. «Αλλιώς, πάντα θα μπορούσαν να υποστηρίξουν ότι οι Ισραηλινοί δεν συμφώνησαν στους όρους οποιασδήποτε συμφωνίας.»

Ο Χαλίδ είπε επίσης πως οι μαξιμαλιστικές απαιτήσεις μπορεί τελικά να μετριαστούν.

«Η όποια συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν για το πυρηνικό ζήτημα και μια μορφή πολυμερούς συμφωνίας για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ ίσως να είναι εφικτή, καθώς και οι δύο πλευρές δείχνουν σημάδια κόπωσης και θέλουν να αποφύγουν τις εχθροπραξίες», είπε.

Για το ζήτημα της ύπαρξη εγγυήτριας δύναμης της ειρήνης, ήταν σκεπτικός.

«Καμία χώρα δεν θα ήταν πρόθυμη να αναλάβει τον ρόλο του εγγυητή για λογαριασμό των ΗΠΑ ή του Ισραήλ», είπε. «Η Κίνα δεν μπορεί να πάρει το ρίσκο να εγγυηθεί τη συμπεριφορά των ΗΠΑ και του Ισραήλ.»

Οποιαδήποτε συμφωνία, πρόσθεσε, θα απαιτούσε πιθανότατα την υποστήριξη βασικών κρατών της Μέσης Ανατολής, των μόνιμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και μιας δεσμευτικής απόφασης.

Ο Χαν, που εδρεύει στην Ουάσιγκτον, πρότεινε ότι το ζήτημα του εγγυητή είναι πρώιμο, καθώς «η Κίνα δεν χρειάζεται να είναι εκεί για αυτόν τον γύρο».

«Οι εκεχειρίες είναι επαναλαμβανόμενες και ο πρώτος στόχος είναι να χτιστεί εμπιστοσύνη. Αν οι ΗΠΑ καταφέρουν να tame το Ισραήλ και να το κάνουν να σταματήσει να επιτίθεται στο Λίβανο κατά τη διάρκεια αυτών των συνομιλιών, αυτό θα είναι σημαντικό, και ο Τραμπ θα μπορούσε να το θεωρήσει ως νίκη», είπε.