Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι συζήτησε τις στρατιωτικές δυνατότητες και τη διοικητική υποστήριξη για τη διέλευση πλοίων μέσω των Στενών του Χορμούζ, σε επικοινωνία που είχε την προηγούμενη ημέρα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Βάζουμε μαζί μία συμμαχία χωρών…, εργαζόμαστε σε ένα πολιτικό, διπλωματικό σχέδιο, αλλά επίσης, εξετάζουμε στρατιωτικές δυνατότητες και…, τη διοικητική υποστήριξη για την ενεργή διέλευση πλοίων μέσω των Στενών», ανέφερε ο Στάρμερ κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Μέση Ανατολή.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι «αυτό ήταν το επίκεντρο του ενδιαφέροντος της συζήτησης την προηγούμενη νύχτα – οι σκέψεις γι’ αυτό που συζητήσαμε, αλλά και η έμφαση που δόθηκε σε ένα πρακτικό σχέδιο για τη ναυτιλία μέσω των Στενών».