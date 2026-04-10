Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι αιφνιδιάστηκε από την απρόσμενη ομιλία της Μελάνια Τραμπ στον Λευκό Οίκο, με την οποία η Πρώτη Κυρία καταδίκασε τις «συκοφαντίες» που τη συνδέουν με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Ο Πρόεδρος ανέφερε στο MS Now ότι «δεν γνώριζε τίποτα» για τη δήλωση της συζύγου του πριν εμφανιστεί στην κάμερα. Πρόσθεσε πως «δεν γνώριζε [τον Έπσταϊν]», προτού τερματίσει απότομα τη συνέντευξη.

Η Μελάνια προκάλεσε αίσθηση με την αιφνιδιαστική της τοποθέτηση, αρνούμενη ότι υπήρξε θύμα του Έπσταϊν ή ότι ο χρηματιστής την είχε γνωρίσει με τον μελλοντικό της σύζυγο. Ο λόγος για την ανακοίνωση δεν ήταν άμεσα σαφής, καθώς δεν υπήρχαν πρόσφατες αποκαλύψεις που να τη συνδέουν με τον Έπσταϊν.

«Δεν είμαι θύμα του Έπσταϊν», δήλωσε η Πρώτη Κυρία από την Cross Hall του Λευκού Οίκου. «Ο Έπσταϊν δεν με σύστησε στον Ντόναλντ Τραμπ. Γνώρισα τον σύζυγό μου τυχαία σε ένα πάρτι στη Νέα Υόρκη το 1998».

Η Μελάνια υποστήριξε ότι «ποτέ δεν ήταν φίλη με τον Έπσταϊν» και αρνήθηκε οποιαδήποτε σχέση με τη Γκισλέιν Μάξγουελ, μετά την εμφάνιση ηλεκτρονικού μηνύματος στα αρχεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Η Πρώτη Κυρία, τότε μοντέλο, εξήγησε ότι η ίδια και ο Πρόεδρος συναντούσαν τον Έπσταϊν μόνο στο κοινωνικό περιβάλλον της Νέας Υόρκης και του Παλμ Μπιτς κάτι που χαρακτήρισε ως «σύνηθες».

Ο ανώτερος αποκλειστικός σύμβουλος της Mελάνια, δήλωσε στη Daily Mail: «Η Πρώτη Κυρία μίλησε τώρα γιατί τα ψέματα πρέπει να σταματήσουν». Πρόσθεσε πως «είναι καιρός το κοινό και τα μέσα να εστιάσουν στα επιτεύγματά της και στη δέσμευσή της στη χώρα».

Πηγή: Daily Mail