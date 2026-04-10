«Ανυπομονούμε για τις διαπραγματεύσεις», δήλωσε πριν επιβιβαστεί στο Air Force Two ενόψει των συνομιλιών μεταξύ των αμερικανικών και ιρανικών αντιπροσωπειών στο Πακιστάν, ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς.

Ο Βανς πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ είναι πρόθυμες να «τείνουν χείρα συνεργασίας» αν οι Ιρανοί ενεργήσουν «με καλή πίστη». Ωστόσο, πρόσθεσε ότι αν «προσπαθήσουν να μας ξεγελάσουν», οι ΗΠΑ δεν θα δείξουν διάθεση ανταπόκρισης.

«Αν οι Ιρανοί είναι διατεθειμένοι να διαπραγματευτούν με καλή πίστη και να δείξουν ανοιχτή διάθεση, αυτό είναι ένα θέμα.

Αν όμως προσπαθήσουν να μας παίξουν παιχνίδια, θα διαπιστώσουν ότι η διαπραγματευτική ομάδα δεν είναι και τόσο δεκτική.

Ο πρόεδρος μας έχει δώσει αρκετά σαφείς κατευθυντήριες γραμμές, και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα», είπε.

Οι συνομιλίες θα πραγματοποιηθούν στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν και αναμένεται να ξεκινήσουν το Σάββατο, όπως ανακοίνωσε νωρίτερα η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ.

Ο Βανς θα συνοδεύεται από τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, ωστόσο το Ισλαμαμπάντ εξακολουθεί να αναμένει την άφιξη της ιρανικής αντιπροσωπείας.

Τραμπ σε Βανς: «Βρες τρόπο να βγούμε από τον πόλεμο με το Ιράν» – «Αστακός» το Ισλαμαμπάντ για τις συνομιλίες

Υπενθυμίζεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ αναζητά διέξοδο από τον πόλεμο με το Ιράν και έχει ζητήσει από τον Τζέι Ντι Βανς να βρει τρόπο απεμπλοκής, καθώς ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ φτάνει στο Πακιστάν προκειμένου να συμμετάσχει σε κρίσιμες ειρηνευτικές συνομιλίες Ιράν-ΗΠΑ με το Πακιστάν.

Τα μέτρα ασφαλείας στο Ισλαμαμπάντ είναι δρακόντεια, καθώς ξεκινούν σήμερα (10.04.2026) οι συνομιλίες. Το Πακιστάν να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο μεσολάβησης. Οι κύριες συναντήσεις αναμένονται αύριο, Μ. Σάββατο (11.04.2026).

Οι συνομιλίες διεξάγονται λίγες ημέρες μετά τη συμφωνία Ουάσινγκτον – Τεχεράνης για κατάπαυση του πυρός διάρκειας δύο εβδομάδων, με πακιστανική μεσολάβηση. Ωστόσο, η εκεχειρία βρίσκεται υπό πίεση λόγω διαφορετικών ερμηνειών των όρων της και των συνεχιζόμενων αεροπορικών επιθέσεων του Ισραήλ στον Λίβανο.