Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες ετοιμάζονται για νέες ειρηνευτικές συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Αντιπροσωπεία της Τεχεράνης, με επικεφαλής τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, έφτασε στην πρωτεύουσα του Πακιστάν το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής.

Τα ίδια μέσα μετέδιδαν ότι, εφόσον η Ουάσιγκτον αποδεχτεί τις «προϋποθέσεις» της Τεχεράνης, οι διαπραγματεύσεις θα ξεκινήσουν το απόγευμα του Σαββάτου. Ο Γκαλιμπάφ κατέβηκε πρώτος τα σκαλιά του αεροπλάνου, ακολουθούμενος από τον υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.

Οι δύο αξιωματούχοι είχαν επισημάνει νωρίτερα ότι οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ δεν μπορούν να αρχίσουν αν δεν τηρηθούν δύο βασικές δεσμεύσεις: η εκεχειρία στον Λίβανο και η αποδέσμευση των ιρανικών περιουσιακών στοιχείων.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν την αποστολή της Τεχεράνης στο Ισλαμαμπάντ ως «Minab 168», τιμώντας τη μνήμη των 168 θυμάτων –κυρίως παιδιών– που σκοτώθηκαν σε επίθεση σε σχολείο στο νότιο Ιράν την πρώτη ημέρα του πολέμου.

Στις τελευταίες του δηλώσεις, ο Γκαλιμπάφ υπογράμμισε ότι το Ιράν προσέρχεται στις διαπραγματεύσεις «με καλή θέληση αλλά χωρίς εμπιστοσύνη στις ΗΠΑ». Όπως τόνισε, «δύο φορές μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο, εν μέσω διαπραγματεύσεων, παρά την καλή θέληση της ιρανικής πλευράς, μας επιτέθηκαν και διέπραξαν πολλαπλά εγκλήματα πολέμου».

«Δυστυχώς, η εμπειρία μας από τις διαπραγματεύσεις με τους Αμερικανούς συνοδευόταν πάντα από αποτυχίες και παραβιάσεις δεσμεύσεων», πρόσθεσε ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου κατά την άφιξή του στο Ισλαμαμπάντ.

Η σύνθεση της ιρανικής αντιπροσωπείας

Στην αποστολή συμμετέχουν επίσης ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Άμυνας Αλί Ακμπάρ Αχμαντιάν, ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας Αμπντολνασέρ Χεματί και ο πρώην διοικητής των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης Μοχαμάντ Μπαγκέρ Ζολγκάντρ.