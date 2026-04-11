Στο Ισλαμαμπάντ στρέφεται σήμερα, Σάββατο (10/4), το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας, καθώς ξεκινούν οι κρίσιμες διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Οι συνομιλίες χαρακτηρίζονται ως ιδιαίτερα ευαίσθητες και γεμάτες «αγκάθια».

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ όρισε επικεφαλής της αμερικανικής αποστολής τον αντιπρόεδρό του, Τζέι Ντι Βανς, το υψηλότερο μέλος της κυβέρνησής του, προκειμένου να αναλάβει τον ρόλο του «κλεισίματος» της συμφωνίας.

Στο πλευρό του Βανς βρίσκονται ο Τζάρεντ Κούσνερ και ο Στιβ Γουίτκοφ. Η επιλογή του Αμερικανού προέδρου να στείλει τον αντιπρόεδρό του θεωρείται ένδειξη της πρόθεσής του να επιτευχθεί συμφωνία.

Από ιρανικής πλευράς, επικεφαλής της πολυμελούς αποστολής των άνω των 70 μελών είναι ο ισχυρός πρόεδρος του κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, ο οποίος έφθασε το βράδυ της Παρασκευής στο Πακιστάν.

Ο Γκαλιμπάφ δήλωσε το πρωί του Σαββάτου ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να αποδεχθούν τα δικαιώματα του Ιράν στο πλαίσιο μιας συμφωνίας. Όπως ανέφερε στο επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA, η Τεχεράνη προσέρχεται στις συνομιλίες «καλή τη πίστει», παρότι δεν εμπιστεύεται πλήρως την Ουάσιγκτον.

Το προφίλ του Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ

Ο πρόεδρος της ιρανικής Βουλής, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, 64 ετών, είναι ο επικεφαλής διαπραγματευτής της χώρας στο Ισλαμαμπάντ. Πρώην δήμαρχος της Τεχεράνης και πρώην διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης, διαθέτει διδακτορικό στην πολιτική γεωγραφία από το Πανεπιστήμιο Tarbiat Modares.

Τις τελευταίες εβδομάδες έχει τραβήξει την προσοχή διεθνώς για τις αιχμηρές αναρτήσεις του στο X, όπου συχνά χρησιμοποιεί σκωπτικό ύφος. Μεταξύ άλλων, απευθύνεται στο αμερικανικό κοινό «που παραλείπει γεύματα καθώς οι τιμές του φυσικού αερίου συνεχίζουν να αυξάνονται» και μιμείται το ύφος των αναρτήσεων του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social, επισημαίνοντας ότι οι ΗΠΑ βάζουν «το Ισραήλ πρώτο».

Ως δήμαρχος της Τεχεράνης (2005-2017), ο Γκαλιμπάφ είχε δείξει διάθεση για διεθνή συνεργασία. Συμμετείχε σε διεθνή φόρα, όπως το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, και είχε δηλώσει στην εφημερίδα The Times του Λονδίνου: «Θα ήθελα η Δύση να αλλάξει τη στάση της απέναντι στο Ιράν και να το εμπιστευτεί, και να είναι βέβαιη ότι υπάρχει στο Ιράν διάθεση να προωθηθούν τα ζητήματα μέσω διαλόγου».

Έχει θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία τέσσερις φορές – το 2005, το 2013, το 2017 και το 2024. Σύμφωνα με διπλωματικά τηλεγραφήματα που διέρρευσαν μέσω WikiLeaks, Αμερικανοί διπλωμάτες πίστευαν πως ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ στήριζε την υποψηφιότητά του, χωρίς ωστόσο να επιτύχει εκλογικά.

Ο Τζέι Ντι Βανς στην ηγεσία της αμερικανικής αποστολής

Από την πλευρά των ΗΠΑ, επικεφαλής είναι ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, 41 ετών, γνωστός από το βιβλίο του Hillbilly Elegy (2016), στο οποίο περιγράφει την παιδική του ηλικία και τα φοιτητικά του χρόνια στη Νομική Σχολή του Γέιλ.

Πρώην επικριτής του Τραμπ, ο Βανς υπηρετεί ως αντιπρόεδρος στη δεύτερη θητεία του προέδρου από τον Ιανουάριο του 2025, ενώ είχε διατελέσει Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής του Οχάιο (2023-2025).

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η ιρανική πλευρά φέρεται να προτιμούσε τον Βανς ως διαπραγματευτή. Η πρώην πρέσβειρα του Πακιστάν στον ΟΗΕ, Μαλίχα Λόντι, δήλωσε στο Al Jazeera ότι η επιλογή του αντιπροέδρου «αντιμετωπίζεται πολύ θετικά» στο Ισλαμαμπάντ.

Αναλαμβάνοντας τον ρόλο του επικεφαλής διαπραγματευτή, ο Βανς έχει τονίσει ότι «θα ήταν ανόητο» για το Ιράν να αφήσει τις συνομιλίες να καταρρεύσουν «εξαιτίας του Λιβάνου», ο οποίος, σύμφωνα με Ιράν και Πακιστάν, προοριζόταν να ενταχθεί στην τρέχουσα δίμηνη κατάπαυση του πυρός.

Ο ίδιος εκτίμησε πως ο αποκλεισμός του Λιβάνου από την κατάπαυση οφείλεται σε «εύλογη παρεξήγηση». Πριν αναχωρήσει για το Ισλαμαμπάντ, σημείωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι «σίγουρα πρόθυμες να απλώσουν χείρα συνεργασίας» αν το Ιράν «διαπραγματευτεί με καλή πίστη», προσθέτοντας όμως: «Αν προσπαθήσουν να μας ξεγελάσουν, θα διαπιστώσουν ότι η διαπραγματευτική ομάδα δεν θα είναι τόσο δεκτική».