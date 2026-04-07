Λίγη ώρα μετά την «απειλή» του Ντόναλντ Τραμπ για τον «πολιτισμό που θα πεθάνει απόψε», ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών προχώρησε σε δηλώσεις από την Ουγγαρία, προκαλώντας έντονο ενδιαφέρον. Ο ίδιος ανέφερε ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν «εργαλεία» για τον πόλεμο στο Ιράν, τα οποία δεν έχουν ακόμη αποφασίσει να χρησιμοποιήσουν.

Όπως συμπλήρωσε, «Ο Τραμπ μπορεί να αποφασίσει να τα χρησιμοποιήσει, και θα αποφασίσει να τα χρησιμοποιήσει αν οι Ιρανοί δεν αλλάξουν πορεία», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω κλιμάκωσης.

VP JD Vance on Iran: “I hope they make the right response… We’ve got tools in our toolkit that we so far haven’t decided to use. President Trump can decide to use them, and he will decide to use them if the Iranians don’t change their course of conduct.” pic.twitter.com/NKTudLMATZ — ALX 🇺🇸 (@alx) April 7, 2026

Τα ακραία σενάρια και οι αναφορές σε πυρηνικά όπλα

Η τοποθέτηση του Τζέι Ντι Βανς προκάλεσε έντονη ανησυχία, καθώς η φράση περί «εργαλείων» ερμηνεύθηκε με διαφορετικούς τρόπους. Ορισμένοι αναλυτές συνέδεσαν τα λόγια του με το αμερικανικό πυρηνικό οπλοστάσιο, το οποίο περιλαμβάνει και τα λεγόμενα «τακτικά πυρηνικά» όπλα, μικρότερης ισχύος από τα στρατηγικά.

Trump is obviously not going to deploy a nuclear weapon against Iran any reports saying otherwise are not based in reality. — WarMonitor🇺🇦🇬🇧 (@WarMonitor3) April 7, 2026

Η ανάρτηση του Τραμπ στο Truth Social, όπου έκανε λόγο για το τέλος ενός πολιτισμού, ήρθε να ενισχύσει τις εικασίες. Ωστόσο, πολλοί θεωρούν ένα τέτοιο ενδεχόμενο αδιανόητο, υπογραμμίζοντας πως πρόκειται για ρητορική πίεσης.

Η αισιοδοξία του Fox News για τις συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με πληροφορίες του Fox News, η Ουάσιγκτον βρίσκεται σε άμεση και συνεχή επαφή με την Τεχεράνη. Ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ δήλωσε ότι οι συνομιλίες εξελίσσονται θετικά, σημειώνοντας: «Είμαστε σίγουρα σε επαφή με το Ιράν. Σίγουρα».

Πηγές του δικτύου αναφέρουν ότι, εφόσον οι επαφές συνεχιστούν με τον ίδιο ρυθμό, ενδέχεται να υπάρξει ουσιαστικό αποτέλεσμα μέχρι το τέλος της ημέρας. Παρά τη ρευστότητα της κατάστασης, η πρόοδος στις διαπραγματεύσεις θεωρείται ενθαρρυντική για την αποφυγή περαιτέρω έντασης στην περιοχή.

Από την άλλη πλευρά, η ιρανική ηγεσία φέρεται να έχει «παγώσει» τις συνομιλίες μετά τις νέες απειλές του Τραμπ, γεγονός που δημιουργεί επιπλέον ανησυχία για την πορεία των διπλωματικών προσπαθειών.