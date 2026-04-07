Με το χρονόμετρο να μετρά αντίστροφα προς τις 03:00 τα ξημερώματα της Τετάρτης, η ένταση στη Μέση Ανατολή κορυφώνεται. Ο Ντόναλντ Τραμπ απευθύνει αυστηρό μήνυμα προς την Τεχεράνη, προειδοποιώντας πως αν δεν ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ, «ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει», ανεβάζοντας δραματικά τους τόνους της κρίσης.

Η διεθνής κοινότητα και οι αγορές ενέργειας παρακολουθούν με κομμένη την ανάσα, επιχειρώντας να αποκρυπτογραφήσουν τις επόμενες κινήσεις της Ουάσιγκτον. Τα Στενά του Ορμούζ, ένας από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαύλους παγκοσμίως, βρίσκονται στο επίκεντρο μιας γεωπολιτικής αντιπαράθεσης με απρόβλεπτες συνέπειες.

Τα τρία επικρατέστερα σενάρια

Σύμφωνα με διεθνείς αναλύσεις που επικαλείται η Wall Street Journal, τρία είναι τα βασικά σενάρια για την επόμενη ημέρα της κρίσης.

1. Καμία άμεση στρατιωτική ενέργεια (χαμηλή πιθανότητα)

Το ενδεχόμενο αποκλιμάκωσης χωρίς στρατιωτική δράση θεωρείται περιορισμένο. Ο Τραμπ έχει επενδύσει πολιτικά στο τελεσίγραφο, και μια υποχώρηση θα μπορούσε να πλήξει την αξιοπιστία του.

Παραμένουν ωστόσο ανοιχτά εναλλακτικά «εργαλεία» πίεσης, όπως η επιβολή διοδίων στα πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ — μια κίνηση που θα μπορούσε να λειτουργήσει ως ενδιάμεση λύση χωρίς άμεση σύγκρουση.

2. Παράταση μέσω διαπραγματεύσεων

Ένα πιο ισορροπημένο σενάριο προβλέπει ανακοίνωση προόδου στις συνομιλίες. Σε αυτή την περίπτωση, η Ουάσιγκτον θα μπορούσε να μεταθέσει την προθεσμία, μειώνοντας προσωρινά την ένταση.

Διπλωματικές επαφές βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, αν και η αμερικανική πλευρά εμφανίζεται επιφυλακτική. Ο Τραμπ δηλώνει ότι οι μέχρι στιγμής προτάσεις του Ιράν «δεν επαρκούν», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων πιέσεων.

3. Στρατιωτική κλιμάκωση με σφοδρά πλήγματα

Το πιο ακραίο σενάριο παραμένει στο τραπέζι. Αν η Ουάσιγκτον εκτιμήσει ότι η Τεχεράνη καθυστερεί σκόπιμα, δεν αποκλείεται να δοθεί εντολή για άμεσες επιθέσεις μετά τη λήξη της διορίας.

Οι ενέργειες αυτές θα μπορούσαν να είναι είτε μαζικές είτε σταδιακές, με στόχο την ενίσχυση της πίεσης και την επιστροφή του Ιράν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Κρίσιμο σημείο για γεωπολιτική και ενέργεια

Η μέχρι τώρα στάση του Τραμπ δείχνει ότι χρησιμοποιεί τα τελεσίγραφα ως μοχλό πίεσης, χωρίς πάντα προβλέψιμη κατάληξη. Οι επόμενες ώρες θεωρούνται καθοριστικές όχι μόνο για την περιοχή, αλλά και για τη διεθνή ενεργειακή αγορά.

Τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν στο επίκεντρο της παγκόσμιας ανησυχίας, καθώς οι εξελίξεις αναμένεται να επηρεάσουν άμεσα τις τιμές του πετρελαίου, τη ναυσιπλοΐα και τη γεωπολιτική ισορροπία.

Οι επόμενες κινήσεις θα καθορίσουν αν η κρίση θα οδηγηθεί σε αποκλιμάκωση ή σε μια νέα, πιο επικίνδυνη φάση για τη Μέση Ανατολή και την παγκόσμια σταθερότητα.