Ένας ολόκληρος πολιτισμός βρίσκεται, σύμφωνα με τη δήλωση Τραμπ, μπροστά σε μια καθοριστική στιγμή που ενδέχεται να σημάνει το τέλος μιας μακράς εποχής του. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ εκφράζει σε ειρωνικό τόνο – τη λύπη του για την πιθανότητα αυτής της εξέλιξης- αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι είναι δύσκολο να αποφευχθεί…

«Μένει να δούμε αν ένας ολόκληρος πολιτισμός θα αφανιστεί απόψε» αναφέρει χαρακτηριστικά ενώ επνέει η προθεσμία που είχε δώσει για συμφωνία ή άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ. Από την πλευρά της η Τεχεράνη θέλει τέλη στα Στενά για μια «διαρκή ειρήνη» ενώ η εκεχειρία μέχρι στιγμής… δεν φαίνεται να είναι κάτι που θα πραγματοποιηθεί, άμεσα.

Μπορεί απόψε να είναι μια από τις πιο σημαντικές στιγμές του κόσμου;

Όπως αναφέρει ο ίδιος έχει πλέον επέλθει μια πλήρης και ολική αλλαγή καθεστώτος, με νέα πρόσωπα να αναλαμβάνουν ρόλο στη διαμόρφωση της πορείας. Οι νέες αυτές δυνάμεις περιγράφονται ως πιο έξυπνες και λιγότερο ριζοσπαστικοποιημένες, γεγονός που δημιουργεί προσδοκίες για ένα διαφορετικό μέλλον.

Παρόλα αυτά αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να συμβεί κάτι «επαναστατικά υπέροχο», υπογραμμίζοντας ότι η συγκεκριμένη νύχτα μπορεί να αποτελέσει μία από τις πιο σημαντικές στιγμές στην ιστορία του κόσμου…

Τέλος, κάνει λόγο για το τέλος 47 ετών εκβιασμού, διαφθοράς και θανάτου, εκφράζοντας την ελπίδα για ένα νέο ξεκίνημα και καταλήγει με την ευχή: «Ο Θεός να ευλογεί τον Μεγάλο Λαό του Ιράν!»