Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες κάλεσε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ να αποφύγουν οποιαδήποτε επίθεση σε ηλεκτροπαραγωγικές εγκαταστάσεις και άλλες πολιτικές υποδομές στο Ιράν, προειδοποιώντας ότι τέτοιες ενέργειες θα συνιστούσαν παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

«Ακόμη κι αν κάποια συγκεκριμένη πολιτική υποδομή χαρακτηριζόταν στρατιωτικός στόχος, το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο θα συνέχιζε να απαγορεύει κάθε επίθεση εναντίον της, αν αναμενόταν να προκαλέσει ως δευτερογενή συνέπεια υπέρμετρο κακό σε αμάχους», δήλωσε ο εκπρόσωπος του κ. Γκουτέρες, Στεφάν Ντουζαρίκ, μιλώντας σε διαπιστευμένους συντάκτες στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη.

Ο κ. Ντουζαρίκ πρόσθεσε ότι «επείγει» τα εμπλεκόμενα μέρη «να βάλουν τέλος σε αυτόν τον πόλεμο», υπογραμμίζοντας πως «δεν υπάρχει βιώσιμη εναλλακτική στην επίλυση των διεθνών διενέξεων» πέρα από την «ειρηνική επίλυσή τους».

Κλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Η παρέμβαση του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ έρχεται σε μια περίοδο έντονης κλιμάκωσης, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απειλεί να διατάξει την καταστροφή όλων των γεφυρών και των ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων στο Ιράν, εάν η Τεχεράνη δεν συμμορφωθεί με το «τελευταίο» τελεσίγραφο που της απηύθυνε.

Μιλώντας στον Τύπο από τον Λευκό Οίκο, ο κ. Τραμπ ανέφερε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις θα μπορούσαν να προχωρήσουν σε «πλήρη κατεδάφιση» των ιρανικών υποδομών μέσα σε τέσσερις ώρες.

Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις απέρριψαν τις απειλές, δηλώνοντας ότι δεν προτίθενται να υποχωρήσουν.

Η προθεσμία που έχει θέσει ο αμερικανός πρόεδρος στο Ιράν για το πλήρες άνοιγμα του στενού του Χορμούζ —μιας ζωτικής σημασίας θαλάσσιας αρτηρίας για τον παγκόσμιο εφοδιασμό με υδρογονάνθρακες— εκπνέει στις 03:00 τα ξημερώματα της Τετάρτης (ώρα Ελλάδας).