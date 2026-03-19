Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες απηύθυνε σήμερα έκκληση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ να σταματήσουν τον πόλεμο, ενώ κάλεσε το Ιράν να τερματίσει τις επιθέσεις του στις γειτονικές χώρες.

«Είναι καιρός να σταματήσει αυτός ο πόλεμος που κινδυνεύει να ξεφύγει εντελώς εκτός ελέγχου», δήλωσε ο Γκουτέρες στους δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες, μετά τη συνάντησή του με ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο περιθώριο της συνόδου κορυφής.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ υπογράμμισε επίσης την ανάγκη να τερματιστεί το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, προειδοποιώντας ότι η συνέχιση της τωρινής κατάστασης αυτής απειλεί σοβαρά την παγκόσμια οικονομία.