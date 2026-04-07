Η ιρανική νήσος Χαργκ χτυπήθηκε από πολλαπλές επιθέσεις, σύμφωνα με αναφορές του ειδησεογραφικού πρακτορείου Mehr News. Τα χτυπήματα κατάφερε ο αμερικανικός στρατός σε στρατιωτικούς στόχους στη νήσο Χαργκ του Ιράν, μετέδωσε σήμερα ο ιστότοπος Axios, επικαλούμενος μη κατονομαζόμενο υψηλόβαθμο Αμερικανό αξιωματούχο.

Το νησί, που βρίσκεται στον Περσικό Κόλπο αποτελεί το κύριο κέντρο εξαγωγής του ιρανικού αργού πετρελαίου.

Το νησάκι αυτό αποτελεί ίσως τον πιο ευαίσθητο οικονομικό στόχο της χώρας, αφού από εκεί διακινείται το 90% των εξαγωγών πετρελαίου. Ο Τραμπ το χαρακτήρισε μάλιστα «πετράδι» του Ιράν.

Το Χαργκ, ένα κοραλλιογενές νησί μήκους 8 χλμ. στον Περσικό Κόλπο, απέναντι από το Κουβέιτ, είναι το σημείο όπου καταλήγουν οι αγωγοί από τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του κεντρικού και δυτικού Ιράν. Ιδρύθηκε από τον αμερικανικό πετρελαϊκό όμιλο Amoco και καταλήφθηκε από το Ιράν κατά τη διάρκεια της επανάστασης του 1979.

Ενώ το μεγαλύτερο μέρος της ακτογραμμής του Ιράν είναι λασπώδες και πολύ ρηχό για τα ογκώδη τάνκερ της παγκόσμιας πετρελαϊκής βιομηχανίας, το Χαργκ βρίσκεται αρκετά κοντά σε βαθιά νερά. Δορυφορικές εικόνες έχουν καταγράψει τεράστιες αποβάθρες φόρτωσης, στην ανατολική ακτή του.

Συνήθως, από το Χαργκ διακινούνται ημερησίως μεταξύ 1,3 και 1,6 εκατομμυρία βαρέλια πετρελαίου – αν και το Ιράν αύξησε τον όγκο σε 3 εκατομμύρια την ημέρα στα μέσα Φεβρουαρίου, σύμφωνα με την επενδυτική τράπεζα JP Morgan, λόγω των προειδοποιήσεων Τραμπ για επίθεση. Επιπλέον, στο νησί βρίσκονται αποθηκευμένα 18 εκατομμύρια βαρέλια ως εφεδρεία, σύμφωνα με την αμερικανική επενδευτική τράπεζα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος απειλεί να καταστρέψει απαραίτητες υποδομές στο Ιράν αν δεν υπάρξει συμφωνία για το άνοιγμα εκ νέου των Στενών του Ορμούζ, που είναι κρίσιμης σημασίας για τον παγκόσμιο εφοδιασμό σε πετρέλαιο. Χθες, Δευτέρα, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι «ολόκληρη η χώρα μπορεί να καταστραφεί μέσα σε μία νύχτα». Είπε ότι είναι έτοιμος να πλήξει σταθμούς ενέργειας και ιρανικά λιμάνια.

Oι εκκλήσεις για εξεύρεση διπλωματικής λύσης αυξάνονται στην περιοχή, παρόλο που το Ιράν και οι ΗΠΑ απέρριψαν χθες πρόταση μεσολάβησης την οποία προώθησαν διάφορες χώρες μεταξύ των οποίων το Πακιστάν. «Οι θετικές και εποικοδομητικές προσπάθειες που κατέβαλε το Πακιστάν (…) προκειμένου να τεθεί τέλος στον πόλεμο πλησιάζουν σε ένα κρίσιμο και ευαίσθητο στάδιο», έγραψε στο X χωρίς άλλες διευκρινίσεις ο πρεσβευτής του Ιράν στο Ισλαμαμπάντ Ρεζά Αμιρί Μογαντάμ.

Την ίδια ώρα ο Ιρανός πρεσβευτής στο Κουβέιτ Μοχαμάντ Τουτουντζί κάλεσε από την πλευρά του τις χώρες του Κόλπου να κάνουν ό,τι μπορούν προκειμένου να αποτρέψουν μια «τραγωδία», σε δήλωση στο Γαλλικό Πρακτορείο. «Ελπίζουμε ότι οι χώρες της περιοχής θα ενεργοποιήσουν όλα τα διπλωματικά και πολιτικά μέσα ώστε να αποφευχθεί μία τραγωδία να επιπέσει επί της

περιοχής», δήλωσε στο AFP (Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων) ο Μοχαμάντ Τουτουντζί.

«Τελείωσε η αυτοσυγκράτηση»

Οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποιούν με ανακοίνωσή τους ότι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεπεράσουν τις κόκκινες γραμμές, η απάντηση θα ξεπεράσει τα όρια της περιοχής.

Οι Φρουροί προειδοποιούν επίσης τις γειτονικές χώρες ότι «τελείωσε η αυτοσυγκράτηση» και ότι θα πλήξουν υποδομές των ΗΠΑ και των εταίρων τους, απειλώντας με διακοπή της ροής πετρελαίου και φυσικού αερίου στην περιοχή επί χρόνια.