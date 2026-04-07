Συναγερμός σήμανε στην Κωνσταντινούπολη έπειτα από πυροβολισμούς το μεσημέρι της Μεγάλης Τρίτης (7/4) κοντά στο προξενείο του Ισραήλ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες οι ένοπλοι ήταν τρεις. Σε ανακοίνωση του Αστυνομικού Τμήματος της Κωνσταντινούπολης αναφέρεται: «Τρία άτομα εξουδετερώθηκαν, 2 αστυνομικοί τραυματίστηκαν». Ωστόσο, κατά την τελευταία ενημέρωση, 2 από τους υπόπτους σκοτώθηκαν και ένας τραυματίστηκε.

Οι αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή, ενώ η κατάσταση στην περιοχή παρακολουθείται.

Breaking | One person was injured in a shooting targeting the Israeli Consulate in Istanbul, according to Turkish reports. pic.twitter.com/3hkbkqmW6T — Quds News Network (@QudsNen) April 7, 2026

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Ακίν Γκιουρλέκ, δήλωσε: «Σχετικά με τις αναφορές για πυροβολισμούς στην περιοχή του ισραηλινού προξενείου στο Μπεσίκτας, η Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης ξεκίνησε αμέσως έρευνα. Ένας αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας και δύο δημόσιοι εισαγγελείς έχουν αναλάβει την υπόθεση. Οι εισαγγελείς μας μετέβησαν άμεσα στο σημείο και ξεκίνησαν τις ανακρίσεις. Προκειμένου να ριχθεί φως σε όλες τις πτυχές του συμβάντος, οι εργασίες συνεχίζονται σε πλήρη συντονισμό με τις αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου υπό την επίβλεψη της Γενικής Εισαγγελίας, ενώ η έρευνα διεξάγεται με σχολαστικότητα και σε βάθος».