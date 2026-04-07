Ποιος θα το φανταζόταν ότι στην πιο ιστορική αποστολή της NASA εδώ και μισό αιώνα, την Artemis II, το παγκόσμιο ενδιαφέρον δεν θα μονοπωλούσαν μόνο οι εντυπωσιακές εικόνες του διαστήματος, αλλά και δύο αντικείμενα που κάποιοι έχουμε στο σπίτι μας; Κι όμως, ένα iPhone 17 Pro Max και ένα βαζάκι Nutella κατάφεραν να γίνουν οι απόλυτοι «influencers» του διαστήματος, χαρίζοντας σε δύο μεγάλες εταιρίες μια διαφήμιση που ούτε στα πιο τρελά τους όνειρα δεν θα μπορούσαν να αγοράσουν.

Ένα iPhone σε σεληνιακή τροχιά

Κατά τη διάρκεια μιας ζωντανής μετάδοσης από το εσωτερικό του διαστημοπλοίου Orion, οι θεατές παρατήρησαν το πλήρωμα να χρησιμοποιεί ένα iPhone 17 Pro Max για να καταγράψει εικόνες υψηλής ανάλυσης της σεληνιακής επιφάνειας.

The Artemis crew tossing around their iPhones, floating in zero gravity 😂 https://t.co/8Xzjm5Njgz pic.twitter.com/mjghv2fz1I — Owen Sparks (@OwenSparks) April 2, 2026

I just learned that these are the first IPhone photos released from Artemis 2. pic.twitter.com/vvKP3dUGhk — Joel Ward (@JoelWard2000) April 4, 2026

I also can’t stop thinking about how this might be the greatest missed opportunity in marketing history if Apple doesn’t have a billboard of these saying “Shot on iPhone” lol NASA astronauts have been allowed to use their phones in space, and Commander Reid Wiseman and Mission… pic.twitter.com/1ACCBTn7QN — Marques Brownlee (@MKBHD) April 6, 2026

New iPhones are being packed into the suits of the Artemis II Crew! There is something very familiar about the iPhone look that will make the Moon feel accessible, we are literally going to see the lunar surface through the same lens we use to capture our own lives every day. pic.twitter.com/sDDM5NSRMX — Owen Sparks (@OwenSparks) April 1, 2026

Πρωινό με… Nutella στο διάστημα

Η δεύτερη έκπληξη ήρθε όταν ένα βαζάκι Nutella εθεάθη να αιωρείται στην καμπίνα, καθώς οι αστροναύτες προετοίμαζαν το γεύμα τους. Η εικόνα της διάσημης πραλίνας φουντουκιού να «χορεύει» στην έλλειψη βαρύτητας έγινε αμέσως viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας κύμα σχολίων για το ποιο θα ήταν το ιδανικό σνακ για ένα ταξίδι 380.000 χιλιομέτρων μακριά από τη Γη.

Honored to have traveled further than any spread in history 🚀 Taking spreading smiles to new heights ❤️ pic.twitter.com/vDUJMi1qbS — Nutella (@NutellaUSA) April 6, 2026

Το marketing της «συμπτώσεως»

Είναι γνωστό ότι η NASA απαγορεύει τις επίσημες διαφημίσεις, αλλά εδώ μιλάμε για το απόλυτο «marketing της τύχης». Η αυθόρμητη επιλογή των αστροναυτών να πάρουν μαζί τους αυτά τα προϊόντα, τα έκανε μέρος της ανθρώπινης ιστορίας και προσέφερε στην Apple και τη Ferrero (ιδιοκτήτρια της Nutella) μια προβολή ανυπολόγιστης αξίας.

Όπως σημειώνουν οι αναλυτές, τέτοιες στιγμές κάνουν το διάστημα να μοιάζει λιγότερο «κρύο» και απόμακρο. Όταν βλέπεις έναν αστροναύτη να πιάνει ένα iPhone ή να ανοίγει ένα βάζο Nutella, η εξερεύνηση του διαστήματος παύει να είναι ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας και γίνεται κάτι οικείο. Γίνεται μια αποστολή που έχει λίγο από την γήινη καθημερινότητα.