Οι αστροναύτες του Artemis II ξεπέρασαν την μέγιστη απόσταση από τη Γη που είχε πετύχει το Apollo 13 το 1970, σημειώνοντας ιστορικό ρεκόρ ως οι πρώτοι άνθρωποι που έχουν φτάσει πιο μακριά από οποιονδήποτε άλλο στο διάστημα.

Ένας από τους αστροναύτες του Artemis είπε για το μεγάλο επίτευγμα την ώρα που συνέβαινε: «Ξεπερνάμε τη μεγαλύτερη απόσταση που έχουν ταξιδέψει ποτέ άνθρωποι από τον πλανήτη Γη. Το κάνουμε τιμώντας τις εξαιρετικές προσπάθειες και τα επιτεύγματα των προκατόχων μας στην ανθρώπινη εξερεύνηση του διαστήματος.

Θα συνεχίσουμε το ταξίδι μας ακόμη πιο βαθιά στο διάστημα πριν η Μητέρα Γη καταφέρει να μας τραβήξει πίσω σε όλα όσα αγαπάμε».

Μάλιστα, προκάλεσε αυτή τη γενιά και την επόμενη «να διασφαλίσουν ότι αυτό το ρεκόρ δεν θα κρατήσει για πολύ».

