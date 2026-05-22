Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στη μεικτή ζώνη μετά τον ημιτελικό του Final Four 2026 απέναντι στη Φενέρμπαχτσε και τη νίκη των «ερυθρολεύκων» με 79-61, εκφράζοντας με σαφήνεια την ικανοποίησή του για την απόδοση της ομάδας.

Ο Έλληνας προπονητής τόνισε ότι οι παίκτες του κυριάρχησαν στον αγώνα και έδειξαν την υπεροχή τους στο παρκέ.

Για το πώς έφτασε ο Ολυμπιακός στην πρόκριση: «Δεν υπάρχει εύκολος ημιτελικός όλα τα παιχνίδιαέχουν τεράστια ένταση. Παίζαμε με τους μέχρι σήμερα πρωταθλητές Ευρώπης οι οποίοι έχουν και πολύ μεγάλη εμπειρία ενώ ήταν και σε καλή κατάσταση μετά τα προβλήματα των τραυματισμών. Και είχαν και λιγότερη πίεση από εμάς, με την έννοια ότι προφανώς καταλαβαίνετε όλοι. Όμως μανατζάραμε καλά το μυαλό μου. Ήμασταν επιβλητικοί όπως έπρεπε και συμπαγείς πίσω ώστε να καλύψουμε αυτές τις βιαστικές επιλογές που είχαμε στην επίθεση.»

Για την ψυχολογία του Ολυμπιακού συγκριτικά με τα προηγούμενα Final Four: «Δεν κάναμε τίποτε διαφορετικό. Ήμασταν υγιείς. Όταν η ομάδα προετοιμάζεται καλά, έχει και μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Την αυτοπεποίθηση την παίρνεις βλέποντας από το πώς είναι η ομάδα. Και αυτό λειτούργησε».

Αν ο τελικός θα είναι πιο εύκολος από ψυχολογικής άποψης: «Προς Θεού, σε καμία περίπτωση. Είναι το ίδιο δύσκολο παιχνίδι στο οποιο θα βρεθούν οι δύο καλύτερες ομάδες της Euroleague φέτος και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε έτσι».

Για την σκληράδα που έβγαλε ο Ολυμπιακός: Αμυντικά ήμασταν πολύ συμπαγείς ακόμα και όταν κάναμε βιαστικές επιλογές στην επίθεση. Πίσω ήμασταν έτοιμοι να καλύψουμε αυτό που γινόταν. Και νομίζω ότι αυτά που έβαλε ο Μπιμπέροβιτς, ήταν δύσκολα σουτ. Γενικά ήμασταν πολύ συμπαγείς αμυντικά και αυτό μας βοήθησε πολύ».