Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, χαρακτήρισε «σκανδαλώδη» τα σχόλια του ουκρανού προέδρου για τον Βίκτορ Ορμπαν και κατηγόρησε τόσο την Ουκρανία όσο και την Ευρωπαϊκή Ενωση για προσπάθεια επηρεασμού των ουγγρικών εκλογών, σε μια παρέμβαση που υπογραμμίζει το διακύβευμα της αναμέτρησης της 12ης Απριλίου, η οποία θεωρείται κρίσιμη και για την επιρροή των υποστηρικτών του κινήματος MAGA στην Ευρώπη.

Κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε συντηρητικό think tank στη Βουδαπέστη, επαίνεσε επανειλημμένα τον εθνικιστή πρωθυπουργό και υπερασπίστηκε τη διακυβέρνησή του υπογραμμίζοντας ότι η επίσκεψή του ήταν απαραίτητη για να αντικρούσει «ανοησίες» περί του Ορμπαν και να τονίσει ότι «ο Βίκτορ και η κυβέρνησή του κάνουν καλή δουλειά και αποτελούν σημαντικούς εταίρους για την ειρήνη». Παράλληλα, απέρριψε τις αιτιάσεις ότι η παρουσία και η εμπλοκή του συνιστούν ξένη παρέμβαση, όπως κατηγορεί ο ίδιος την ΕΕ.

Η Κομισιόν ετοιμάζεται να χρησιμοποιήσει «διπλωματικά κανάλια» σε αντίδραση. Η αναμέτρηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς ο Ορμπαν αντιμετωπίζει τη δυσκολότερη πρόκληση της 16ετούς διακυβέρνησής του: ανεξάρτητες δημοσκοπήσεις δείχνουν το φιλοευρωπαϊκό κόμμα Tisza του Πέτερ Μαγιάρ να προηγείται καθαρά, με πιθανή πλειοψηφία δύο τρίτων που θα μπορούσε να αλλάξει το Σύνταγμα και να ανατρέψει το πολιτικό πλαίσιο που έχει διαμορφώσει το Fidesz. Ταυτόχρονα, νέες διαρροές ηχογραφημένων συνομιλιών φέρονται να αποκαλύπτουν στενή και φιλική επικοινωνία της Βουδαπέστης με τη Μόσχα, με τον ούγγρο υπουργό Εξωτερικών να προσφέρεται να στείλει στη ρωσική πλευρά έγγραφα σχετικά με την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ.

Οι κατηγορίες

Μιλώντας στο συντηρητικό Mathias Corvinus Collegium ο Βανς, που επισκέφθηκε τη Βουδαπέστη σε μια προσπάθεια ενίσχυσης των πιθανοτήτων του εθνικιστή Ορμπαν στην κρίσιμη αναμέτρηση της Κυριακής, επανέλαβε τις κατηγορίες της Βουδαπέστης ότι το Κίεβο χρησιμοποιούσε τις ενεργειακές προμήθειες για να προσπαθήσει να επηρεάσει τις εκλογές εκεί. Οι τεταμένες σχέσεις της Ουγγαρίας με την Ουκρανία έχουν βρεθεί στο επίκεντρο της προεκλογικής εκστρατείας, με τη Βουδαπέστη να κατηγορεί το Κίεβο ότι διέκοψε σκόπιμα τις ροές ρωσικού πετρελαίου μέσω του αγωγού Ντρούζμπα. Η Ουγγαρία απάντησε μπλοκάροντας δάνειο της ΕΕ ύψους 90 δισ. ευρώ για την Ουκρανία, γεγονός που οδήγησε τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να δηλώσει ότι θα μπορούσε να δώσει τη διεύθυνση όποιου ήταν υπεύθυνος στον ουκρανικό στρατό, ο οποίος θα μπορούσε «να του μιλήσει στη δική του γλώσσα».

Στη χθεσινή ομιλία του ο Βανς επέκρινε έντονα τις ενεργειακές πολιτικές των Ευρωπαίων, πέρασε σε κριτική της εποπτείας που ασκεί η ΕΕ στις αμερικανικές πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης επιτιθέμενες στη γραφειοκρατία των Βρυξελλών και υποστήριξε ότι οι περισσότερες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες δεν ήταν τόσο χρήσιμες για την ειρήνη στο ουκρανικό ζήτημα όσο ο Βίκτορ Ορμπαν.

Οι προβλέψεις

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με την εταιρεία Median, που έχει ισχυρό ιστορικό ακριβούς πρόβλεψης στην Ουγγαρία, το αντιπολιτευόμενο Tisza φαίνεται να κερδίζει από 138 έως 142 έδρες στο κοινοβούλιο που έχει 199 μέλη, όπως δείχνει με εκτίμηση που βασίζεται σε ανάλυση των πέντε πιο πρόσφατων δημοσκοπήσεών της. Αν και οι περισσότερες δημοσκοπήσεις δείχνουν προβάδισμα του Tisza, το Fidesz επικαλείται δημοσκοπήσεις που εξακολουθούν να δείχνουν πως το κόμμα του Ορμπαν οδεύει προς τη νίκη.