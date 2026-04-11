Ο Ντόναλντ Τραμπ ευχήθηκε καλή επιτυχία στον αντιπρόεδρό του Τζ.Ντ. Βανς ενόψει των συνομιλιών που θα πραγματοποιηθούν το Σαββατοκύριακο στο Πακιστάν.

Όταν ρωτήθηκε πώς θα έμοιαζε μια καλή συμφωνία, απάντησε «χωρίς πυρηνικά όπλα, αυτό είναι το 99%». «Θα δούμε πώς θα πάει, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό», πρόσθεσε ο Τραμπ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων.

Αναφερόμενος στα ζητήματα που αφορούν τα στενά του Ορμούζ, ο Τραμπ δήλωσε ότι «αυτά θα ανοίξουν αυτόματα… δεν χρησιμοποιούμε εμείς το στενά, άλλες χώρες τα χρησιμοποιούν». «Θα τα ανοίξουμε σύντομα», συμπλήρωσε, εκφράζοντας αισιοδοξία για την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας της περιοχής.

Σε ερώτηση σχετικά με το αν υπάρχει εναλλακτικό σχέδιο, ο Τραμπ απάντησε: «Δεν χρειαζόμαστε εναλλακτικό σχέδιο… τους έχουμε χτυπήσει σκληρά, ο στρατός μας είναι καταπληκτικός», τονίζοντας την εμπιστοσύνη του στις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ.