Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή στη New York Post ότι αμερικανικά πολεμικά πλοία εξοπλίζονται εκ νέου με «τα καλύτερα πυρομαχικά», ώστε να είναι έτοιμα να επαναλάβουν επιθέσεις κατά του Ιράν, σε περίπτωση που αποτύχουν οι ειρηνευτικές συνομιλίες στο Πακιστάν.

Ο Τραμπ έκανε τη δήλωση λίγο μετά την αναχώρηση του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς με το Air Force Two προς το Ισλαμαμπάντ. Εκεί ο Βανς θα συμμετάσχει, μαζί με τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, σε διαπραγματεύσεις για μια οριστική συμφωνία ειρήνης, μετά τη δίμηνη κατάπαυση του πυρός που συμφωνήθηκε την Τρίτη.

«Βρισκόμαστε σε φάση επανεκκίνησης. Φορτώνουμε τα πλοία με τα καλύτερα πυρομαχικά, τα καλύτερα όπλα που έχουν κατασκευαστεί ποτέ, ακόμη καλύτερα από αυτά που χρησιμοποιήσαμε προηγουμένως και με τα οποία τους διαλύσαμε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος Τραμπ.

Επίσης ο Τραμπ δήλωσε ότι «θα γνωρίζουμε μέσα σε περίπου 24 ώρες αν οι συνομιλίες θα έχουν αποτέλεσμα», εκφράζοντας επιφυλακτικότητα απέναντι στη στάση της ιρανικής πλευράς. Όπως ανέφερε, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη ενισχύσει τις ναυτικές τους δυνάμεις με προηγμένο στρατιωτικό εξοπλισμό, υπογραμμίζοντας ότι σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων τα όπλα αυτά θα χρησιμοποιηθούν.

Ακόμη, ο Τραμπ εξέφρασε αμφιβολίες για τις προθέσεις της ιρανικής ηγεσίας, επισημαίνοντας ότι οι θέσεις που παρουσιάζονται στις κατ’ ιδίαν συνομιλίες διαφέρουν από τις δημόσιες δηλώσεις.

Τέλος, ο Τραμπ, ανέφερε«Έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους για τους οποίους δεν ξέρουμε αν λένε την αλήθεια ή όχι» «Μπροστά μας λένε ότι ξεφορτώνονται όλα τα πυρηνικά όπλα, ότι όλα έχουν εξαφανιστεί. Και μετά βγαίνουν στον Τύπο και λένε: “Όχι, θέλουμε να εμπλουτίζουμε”. Οπότε θα το μάθουμε».

Πηγή: New York Post