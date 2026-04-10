  • Τραμπ: «Το Ιράν κάνει κακή δουλειά με τα Στενά του Ορμούζ»
  • Σειρήνες συναγερμού τα ξημερώματα στο Ισραήλ έπειτα από εκτοξεύσεις ρουκετών από τον Λίβανο
  • Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ προειδοποιεί το Ιράν εναντίον της επιβολής διοδίων στα πλοία που διασχίζουν το στενό του Χορμούζ
  • Η Χεζμπολά του Λιβάνου κάνει λόγο για τρεις επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ απαντώντας τα χτυπήματα των IDF
  • Έχασε τη μάχη για τη ζωή ο πρώην ΥΠΕΞ του Ιράν, Χαραζί, που τραυματίστηκε σοβαρά την προηγούμενη εβδομάδα σε αεροπορική επιδρομή στην Τεχεράνη
  • Δεν υπάρχει εκεχειρία στον Λίβανο, λέει ο Νετανιάχου
  • Reuters: Ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να αποσύρει αμερικανικές δυνάμεις από την Ευρώπη

Live blog όλες οι εξελίξεις από τη Μέση Ανατολή

