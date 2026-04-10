Ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Ιράν Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να ξεκινήσουν πριν ικανοποιηθούν δύο βασικές προϋποθέσεις: την εφαρμογή εκεχειρίας στον Λίβανο και την απελευθέρωση των δεσμευμένων ιρανικών κεφαλαίων

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Γκαλιμπάφ ανέφερε ότι «δύο από τα μέτρα που έχουν αμοιβαία συμφωνηθεί μεταξύ των πλευρών δεν έχουν ακόμη υλοποιηθεί: η εκεχειρία στον Λίβανο και η απελευθέρωση των μπλοκαρισμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων».

Two of the measures mutually agreed upon between the parties have yet to be implemented: a ceasefire in Lebanon and the release of Iran’s blocked assets prior to the commencement of negotiations. These two matters must be fulfilled before negotiations begin. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) April 10, 2026

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι «τα δύο αυτά ζητήματα πρέπει να ικανοποιηθούν πριν αρχίσουν οι συνομιλίες», επαναλαμβάνοντας τη θέση της Τεχεράνης για τις προϋποθέσεις οποιασδήποτε νέας διπλωματικής διαδικασίας με την Ουάσιγκτον.

Υπενθυμίζεται ότι, οι συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών αναμένεται να πραγματοποιηθούν στο Ισλαμαμπάντ το Σάββτο όπου θα μεταβεί για να συμμετάσχει σε αυτές ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς.