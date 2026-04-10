Η ιρανική αντιπροσωπεία, της οποίας ηγείται ο ισχυρός πρόεδρος του κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, έφτασε στο Ισλαμαμπάντ στην πρωτεύουσα του Πακιστάν, όπου έχουν προγραμματιστεί ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μετέδωσε σήμερα το βράδυ η κρατική τηλεόραση

Ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί μετέχει επίσης στην αντιπροσωπεία, διευκρινίζει το τηλεοπτικό δίκτυο στον ιστότοπό του, επαναλαμβάνοντας παράλληλα τη θέση σύμφωνα με την οποία οι συνομιλίες θα ξεκινήσουν μόνο εάν η Ουάσινγκτον δεχτεί “τις προϋποθέσεις του Ιράν”.

Ο Γαλιμπάφ είχε δηλώσει νωρίτερα ότι απαιτεί εκεχειρία στον Λίβανο και την αποδέσμευση των περιουσιακών στοιχείων της χώρας του πριν από οποιαδήποτε συζήτηση.

Στην αντιπροσωπεία μετέχουν επίσης υψηλόβαθμοι πολιτικοί, στρατιωτικοί και οικονομικοί αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων ο γραμματέας του Συμβουλίου Άμυνας Αλί Ακμπάρ Αχμαντιάν, ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας του Ιράν Αμπντολνασέρ Χεματί και αρκετά μέλη του κοινοβουλίου, μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Οι διαπραγματεύσεις, υπό τη μεσολάβηση του Πακιστάν, αναμένεται να ξεκινήσουν αύριο και αποσκοπούν στην επίτευξη μιας διαρκούς διευθέτησης της σύγκρουσης που διαρκεί έξι εβδομάδες. Της αμερικανικής αντιπροσωπείας θα ηγηθεί ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς.