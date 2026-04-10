- Στο Πακιστάν έφτασε η αντιπροσωπεία του Ιράν με επικεφαλής τον πρόεδρο του κοινοβουλίου Γκαλιμπάφ
- Τραμπ:«Ο μόνος λόγος για τον οποίο εξακολουθούν να υπάρχουν οι Ιρανοί σήμερα είναι για να διαπραγματευτούν»
- Πρωθυπουργός Πακιστάν: Οι συνομιλίες ΗΠΑ- Ιράν στο Ισλαμαμπάντ είναι καθοριστικές για την επίτευξη μόνιμης εκεχειρίας
- Τραμπ: «Φορτώνουμε τα πλοία μας με τα καλύτερα πυρομαχικά – Αν αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις θα τα χρησιμοποιήσουμε»
- Οι δύο όροι του Γκαλιμπάφ για τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ
- Σάντσεθ: Η ΕΕ να γίνει ισχυρή και «ηθική» δύναμη στη διεθνή σκηνή – Πρότεινε την δημιουργία ευρωστρατού και την αναστολή συνεργασίας με το Ισραήλ
- IDF: 180 μαχητές της Χεζμπολάχ σκοτώθηκαν στις ισραηλινές επιδρομές στο Λίβανο
- Λίβανος: Σε 357 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τα ισραηλινά πλήγματα της Τετάρτης
- «Μην προσπαθήσουν να παίξουν μαζί μας» η προειδοποίηση Βανς για τις συνομιλίες με το Ιράν
- Πακιστάν: Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στο Ισλαμαμπάντ πριν τις συνομιλίες ΗΠΑ με Ιράν
- Πυρά Νετανιάχου κατά Ισπανίας: «Οι χώρες που διεξάγουν διπλωματικό πόλεμο εναντίον του Ισραήλ θα πληρώσουν άμεσο τίμημα»
- Το Ιράν επιδιώκει αλλαγή ελέγχου στο Στενό του Ορμούζ
- Ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι ο Τραμπ έδωσε σαφείς οδηγίες για τις συνομιλίες με το Ιράν και εξέφρασε αισιοδοξία ότι οι διαπραγματεύσεις στο Ισλαμαμπάντ θα έχουν θετική έκβαση.
- Ο Εμπορικός Αντιπρόσωπος των ΗΠΑ Τζέιμσον Γκριρ προειδοποίησε ότι η εμπλοκή της Κίνας στο Ιράν θα περιπλέξει τα πράγματα, ενώ ανέμενε καλή συνάντηση Τραμπ-Σι Τζιμπίνγκ τον επόμενο μήνα.
- Το Ιράν απορρίπτει εκεχειρία που θα επέτρεπε επανεξοπλισμό των εχθρών και απαιτεί εγγυήσεις ασφαλείας
- Σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης, πλοία που συνδέονται με το Ιράν αυξάνουν τη δραστηριότητά τους στον Πορθμό του Ορμούζ.
- Σκοτώθηκε ο αξιωματικός πυροβολικού Αλί Καμέλ Αμπάρ αλ-Χασάν και πάνω από 250 μαχητές
- Ο ισραηλινός στρατός βομβάρδισε σχολείο στο νότιο Λίβανο, ισχυριζόμενος ότι χρησιμοποιούνταν ως βάση εκτόξευσης πυραύλων.
- Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή έπληξε ασθενοφόρα και πυροσβεστικά οχήματα στο Ντέιρ Κανούν Ρας αλ-Αΐν, σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου.
- Τραμπ σε Βανς: «Βρες τρόπο να βγούμε από τον πόλεμο με το Ιράν» – «Αστακός» το Ισλαμαμπάντ για τις συνομιλίες
Δημοφιλή
- 1
Πότε το γκαράζ χάνει το δικαίωμα της θέσης στον δρόμο - Η απάντηση ανατρέπει τα δεδομένα
- 2
Γιάννης Αντετοκούνμπο: Χτίζοντας μια επιχειρηματική αυτοκρατορία πέρα από το NBA
- 3
WSJ: Η Ελλάδα στις χώρες του ΝΑΤΟ που θα ανταμείψει ο Τραμπ – Ποιες θα υποστούν κυρώσεις
- 4
Ενας υπέροχος άνθρωπος
- 5
Ανακάλυψη-ορόσημο στην Ιθάκη: Εντοπίστηκε αρχαίο ιερό αφιερωμένο στον Οδυσσέα
- 6
Πώς οι υδροναύτες του Πούτιν προσπάθησαν να υποκλέψουν στοιχεία από τα υποθαλάσσια καλώδια της Βρετανίας
- 7
Συνελήφθη εγγονή γνωστού πολιτικού για κατοχή ναρκωτικών
- 8
Πέθανε σε ηλικία 86 ετών ο ηθοποιός Τάσος Ράμσης
- 9
Πανικός στη Σύρο - Οχιά δάγκωσε 13χρονο
- 10
Μεγάλο Σάββατο: Τι σηματοδοτεί η Πρώτη Ανάστασηο θεολογικό μήνυμα, οι παραδόσεις και τα έθιμα
Σάντσεθ: Η ΕΕ να γίνει ισχυρή και «ηθική» δύναμη στη διεθνή σκηνή – Πρότεινε την δημιουργία ευρωστρατού και την αναστολή συνεργασίας με το Ισραήλ
Την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκτήσει πιο ενεργό και πρωταγωνιστικό ρόλο στη διεθνή σκηνή, όχι μόνο σε στρατιωτικό αλλά και σε «ηθικό» επίπεδο, υπογράμμισε ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ. Ο Ισπανός πρωθυπουργός κάλεσε την ΕΕ να επιδείξει μεγαλύτερη τόλμη και πολιτική βούληση σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων, με αφορμή τον πόλεμο στη […]
Πρωθυπουργός Πακιστάν: Οι συνομιλίες ΗΠΑ- Ιράν στο Ισλαμαμπάντ είναι καθοριστικές για την επίτευξη μόνιμης εκεχειρίας
Ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σαμπάζ Σαρίφ δήλωσε το βράδυ της Παρασκευής ότι οι συνομιλίες μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, που πρόκειται να ξεκινήσουν αύριο στο Ισλαμαμπάντ, αποτελούν καθοριστικής σημασίας βήμα για την επίτευξη μόνιμης εκεχειρίας στη συνεχιζόμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Ο Σαρίφ υπογράμμισε ότι η επιτυχία των διαπραγματεύσεων θα μπορούσε να ανοίξει τον […]
Artemis II: Αντίστροφη μέτρηση για την μεγάλη επιστροφή του Orion – Ποιο είναι το πιο επικίνδυνο στάδιο της αποστολής
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της αποστολής τους στη Σελήνη, το πλήρωμα της Artemis II έχει πάρει τον δρόμο της επιστροφής.
IDF: 180 μαχητές της Χεζμπολάχ σκοτώθηκαν στις ισραηλινές επιδρομές στο Λίβανο
Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε το βράδυ της Τετάρτης ότι εξόντωσε περισσότερους από 180 μαχητές του ισλαμιστικού κινήματος Χεζμπολάχ, συμμάχου της Τεχεράνης, κατά τη διάρκεια μαζικών και ταυτόχρονων αεροπορικών επιδρομών στον Λίβανο. «Σύμφωνα με μια αρχική εκτίμηση των υπηρεσιών πληροφοριών του στρατού, περισσότεροι από 180 τρομοκράτες της Χεζμπολάχ εξοντώθηκαν», αναφέρεται στην ανακοίνωση, με την επισήμανση ότι […]
Λίβανος: Σε 357 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τα ισραηλινά πλήγματα της Τετάρτης
Τα ισραηλινά πλήγματα που πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονα την Τετάρτη σε διάφορες περιοχές του Λιβάνου προκάλεσαν τον θάνατο 357 ανθρώπων, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας. Ο συνολικός αριθμός των νεκρών από την έναρξη του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ, στις 2 Μαρτίου, ανέρχεται πλέον σε 1.953. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, ο νεότερος απολογισμός […]