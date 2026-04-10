Την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκτήσει πιο ενεργό και πρωταγωνιστικό ρόλο στη διεθνή σκηνή, όχι μόνο σε στρατιωτικό αλλά και σε «ηθικό» επίπεδο, υπογράμμισε ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός κάλεσε την ΕΕ να επιδείξει μεγαλύτερη τόλμη και πολιτική βούληση σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων, με αφορμή τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Η Ευρώπη ως δύναμη σταθερότητας

Μιλώντας στο European Pulse Forum του POLITICO στη Βαρκελώνη, ο Σάντσεθ τόνισε ότι η Ευρώπη δεν πρέπει να περιορίζεται στην υπεράσπιση των συμφερόντων της. Αντίθετα, όπως είπε, οφείλει να λειτουργεί ως δύναμη σταθερότητας και ειρήνης, συμμετέχοντας ενεργά στη διαμόρφωση των διεθνών εξελίξεων.

Spanish Prime Minister Pedro Sánchez today urged Europe to “dream big.” Speaking at POLITICO’s European Pulse Forum in Barcelona, he said Europe should not only defend its interests, but become the moral leader in an increasingly turbulent world.https://t.co/qmHDpFrz10 — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) April 10, 2026

Σύμφωνα με τον ίδιο, η πρόκληση για την ΕΕ δεν αφορά μόνο την ενίσχυση της άμυνας, αλλά και την ενδυνάμωση των αξιών της. «Η πρόκληση για την Ευρώπη δεν είναι μόνο να επανεξοπλιστεί για λόγους ασφάλειας, αλλά και να ενισχυθεί ηθικά ώστε να συμβάλει σε μια πιο σταθερή και ειρηνική παγκόσμια τάξη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, επισήμανε ότι σε ένα διεθνές περιβάλλον όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες εμφανίζονται λιγότερο προσηλωμένες σε πολυμερείς συνεργασίες, η Ευρώπη πρέπει να καλύψει μέρος του κενού και να ενισχύσει τον ρόλο της ως αυτόνομος γεωπολιτικός παίκτης.

Η Ισπανία ως πρότυπο ανάπτυξης

Επίσης, ο Σάντσεθ παρουσίασε την Ισπανία ως παράδειγμα συνδυασμού οικονομικής ανάπτυξης, κοινωνικής πολιτικής και πράσινης μετάβασης. Υπογράμμισε ότι σχεδόν το 60% της ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές, γεγονός που όπως είπε συνέβαλε στη μεγαλύτερη ανθεκτικότητα απέναντι στις ενεργειακές κρίσεις.

Κοινή ευρωπαϊκή άμυνα και εξωτερική πολιτική

Ο Ισπανός πρωθυπουργός επανέφερε την πρόταση για ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας μέσω κοινών πρωτοβουλιών, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο δημιουργίας ευρωπαϊκού στρατού.

Ταυτόχρονα, κάλεσε την ΕΕ να υιοθετήσει πιο ξεκάθαρη και ενιαία στάση στα διεθνή ζητήματα. Πρότεινε, μεταξύ άλλων, την αναστολή της συμφωνίας συνεργασίας με το Ισραήλ λόγω παραβιάσεων του Διεθνούς Δικαίου, όπως τις χαρακτήρισε, επικαλούμενος τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα και τον Λίβανο.

Οι πολίτες ζητούν δράση

Αναφερόμενος στους Ευρωπαίους πολίτες, ο Σάντσεθ υποστήριξε ότι απαιτούν από τους ηγέτες τους ενεργό ρόλο στις διεθνείς προκλήσεις και όχι αποστασιοποίηση. «Οι πολίτες θέλουν λύσεις, όχι αδράνεια», σημείωσε.

Παράλληλα, υπερασπίστηκε το ευρωπαϊκό εγχείρημα απέναντι στις ευρωσκεπτικιστικές και ακροδεξιές φωνές, υπογραμμίζοντας ότι η Ευρώπη εξακολουθεί να προσφέρει υψηλό επίπεδο ζωής, ισχυρούς θεσμούς και περιβαλλοντικά πρότυπα.

Στο εσωτερικό της Ισπανίας, οι θέσεις του έχουν προκαλέσει πολιτική αντιπαράθεση, κυρίως λόγω του σχεδίου νομιμοποίησης εκατοντάδων χιλιάδων μεταναστών χωρίς έγγραφα. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η οργανωμένη μετανάστευση είναι αναγκαία για την οικονομία και τη δημογραφική ισορροπία, ενώ η αντιπολίτευση εκφράζει ανησυχίες για τις επιπτώσεις του μέτρου.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Σάντσεθ κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιδείξει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και φιλοδοξία. «Η Ευρώπη έχει τους πόρους, τους θεσμούς και τις αξίες. Αυτό που χρειάζεται είναι το θάρρος να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές της», ανέφερε, τονίζοντας την ανάγκη για ισορροπία ανάμεσα στην άμυνα, την κοινωνική πολιτική και το ανοιχτό εμπόριο.