Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε το βράδυ της Τετάρτης ότι εξόντωσε περισσότερους από 180 μαχητές του ισλαμιστικού κινήματος Χεζμπολάχ, συμμάχου της Τεχεράνης, κατά τη διάρκεια μαζικών και ταυτόχρονων αεροπορικών επιδρομών στον Λίβανο.

«Σύμφωνα με μια αρχική εκτίμηση των υπηρεσιών πληροφοριών του στρατού, περισσότεροι από 180 τρομοκράτες της Χεζμπολάχ εξοντώθηκαν», αναφέρεται στην ανακοίνωση, με την επισήμανση ότι ο αριθμός αυτός δεν θεωρείται οριστικός.

Τέλος, το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι ο συνολικός απολογισμός των θυμάτων από τα πλήγματα σε διάφορες περιοχές της χώρας ανήλθε σε 357 νεκρούς.