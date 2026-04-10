Ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σαμπάζ Σαρίφ δήλωσε το βράδυ της Παρασκευής ότι οι συνομιλίες μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, που πρόκειται να ξεκινήσουν αύριο στο Ισλαμαμπάντ, αποτελούν καθοριστικής σημασίας βήμα για την επίτευξη μόνιμης εκεχειρίας στη συνεχιζόμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Ο Σαρίφ υπογράμμισε ότι η επιτυχία των διαπραγματεύσεων θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για σταθερότητα στην περιοχή, έπειτα από εβδομάδες έντασης και βίας. Όπως σημείωσε, το Πακιστάν στηρίζει κάθε προσπάθεια που προωθεί τη διπλωματία και την ειρηνική επίλυση διαφορών.

Σε ξεχωριστό πακέτο μέτρων που ανακοινώθηκε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, η κυβέρνηση προχώρησε σε μείωση των τιμών των καυσίμων. Συγκεκριμένα, η τιμή του ντίζελ διαμορφώνεται στις 385 ρουπίες (1,38 δολάρια) ανά λίτρο, ενώ η τιμή της βενζίνης στις 366 ρουπίες ανά λίτρο.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία ανέρχεται σε 278,750 ρουπίες Πακιστάν ανά δολάριο ΗΠΑ.