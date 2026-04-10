To Ισραήλ και η Ισπανία βρίσκονται εκ νέου σε τροχιά έντασης, μετά την απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης να αποκλείσει τη Μαδρίτη από το Κέντρο Πολιτικοστρατιωτικού Συντονισμού (Civil-Military Coordination Center – CMCC) στην Κιριάτ Γκατ. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, προειδοποίησε ότι οι χώρες που «διεξάγουν διπλωματικό πόλεμο» εναντίον του Ισραήλ θα πληρώσουν «άμεσο τίμημα».

Το CMCC, όπου η Ισπανία διατηρούσε μόνιμη παρουσία, επιβλέπει την εφαρμογή της εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας. Ο Νετανιάχου, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα, υπογράμμισε: «Το Ισραήλ δεν θα μείνει σιωπηλό απέναντι σε όσους μας επιτίθενται. Η Ισπανία δυσφήμισε τους ήρωές μας, τους στρατιώτες των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, τους στρατιώτες του πιο ηθικού στρατού στον κόσμο».

Η απόφαση εκτιμάται ότι θα τύχει θετικής υποδοχής στον Λευκό Οίκο, καθώς η Ισπανία είχε προηγουμένως αρνηθεί τη χρήση κοινών στρατιωτικών βάσεων και είχε κλείσει τον εναέριο χώρο της για αμερικανικά αεροσκάφη που συμμετείχαν σε επιθέσεις κατά του Ιράν.

Επιδείνωση στις σχέσεις Ιερουσαλήμ – Μαδρίτης

Οι σχέσεις μεταξύ Ιερουσαλήμ και Μαδρίτης έχουν επιδεινωθεί τα τελευταία δύο χρόνια, καθώς η ισπανική κυβέρνηση εξέφραζε συνεχώς αυξανόμενη δυσαρέσκεια για τον πόλεμο στη Γάζα. Τον περασμένο μήνα, η Ισπανία απέσυρε οριστικά τον πρεσβευτή της από το Ισραήλ, ενώ αυτή την εβδομάδα επανέστειλε πρέσβη στο Ιράν.

Ο Νετανιάχου τόνισε: «Όσοι επιτίθενται στο Ισραήλ αντί στα τρομοκρατικά καθεστώτα, όποιοι κι αν είναι, δεν θα είναι εταίροι μας για το μέλλον της περιοχής. Δεν είμαι διατεθειμένος να ανεχθώ αυτή την υποκρισία και αυτή την εχθρότητα».

Αποκλεισμός της Ισπανίας από το CMCC

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Γκίντεον Σαάρ, ανακοίνωσε ότι στην Ισπανία δεν θα επιτραπεί να συμμετάσχει στο CMCC, επικαλούμενος την «εμμονή της Ισπανίας κατά του Ισραήλ» και τη στάση της κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράν.

Το CMCC αποτελεί πολυεθνικό κέντρο που επιβλέπει την εφαρμογή της εκεχειρίας στη Γάζα. Ο Σαάρ σημείωσε: «Η κυβέρνηση Σάντσεθ έχει τόσο εμφανή αντιϊσραηλινή προκατάληψη, που έχει χάσει κάθε δυνατότητα να λειτουργήσει ως χρήσιμος παράγοντας στην εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου του προέδρου Τραμπ και στο κέντρο CMCC που λειτουργεί στο πλαίσιο του σχεδίου».

Σύμφωνα με το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών, η Ισπανία ενημερώθηκε επισήμως για την απόφαση, ενώ είχαν προηγηθεί σχετικές ενημερώσεις προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πολλές ευρωπαϊκές χώρες, ανάμεσά τους και η Ισπανία, διατηρούν μικρή στρατιωτική παρουσία στο CMCC.

Η διπλωματική αντιπαράθεση

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί το πιο πρόσφατο επεισόδιο στη διπλωματική αντιπαράθεση μεταξύ των δύο χωρών, οι σχέσεις των οποίων έχουν επιβαρυνθεί από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, μετά την επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Η Μαδρίτη είχε απαγορεύσει από την αρχή του πολέμου τις πωλήσεις και αγορές στρατιωτικού εξοπλισμού με το Ισραήλ. Τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ανακοίνωσε μέτρα για να κατοχυρωθεί η απαγόρευση αυτή και σε νομοθετικό επίπεδο.

Από την πλευρά του, ο Σαάρ χαρακτήρισε την Ισπανία ως χώρα που ηγείται μιας «εχθρικής, αντιϊσραηλινής γραμμής», γεγονός που οδήγησε τη Μαδρίτη να ανακαλέσει τον πρεσβευτή της.

Τέλος, κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, η Ισπανία προχώρησε στο κλείσιμο του εναέριου χώρου της για αμερικανικά αεροσκάφη που συμμετείχαν στις επιθέσεις, υπερβαίνοντας την προηγούμενη άρνησή της να επιτρέψει τη χρήση κοινών στρατιωτικών βάσεων.