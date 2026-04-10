Αυστηρά μέτρα ασφαλείας εφαρμόστηκαν το πρωί στην πρωτεύουσα του Πακιστάν, ενόψει των κρίσιμων ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Ιρανών και Αμερικανών αξιωματούχων για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Το Πακιστάν έχει αναδειχθεί τους τελευταίους μήνες σε βασικό μεσολαβητή ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον. Η Ισλαμαμπάντ διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στην επίτευξη της εκεχειρίας δύο εβδομάδων, η οποία ανακοινώθηκε πριν από λίγες ημέρες.

Σύμφωνα με πακιστανικές πηγές ασφαλείας που επικαλείται το γερμανικό πρακτορείο dpa, οι συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ ξεκινούν σήμερα με προκαταρκτικές συζητήσεις μεταξύ ειδικών. Η κύρια συνάντηση αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο, Σάββατο, ενώ οι διαπραγματεύσεις ενδέχεται να παραταθούν έως την Κυριακή, εφόσον κριθεί απαραίτητο.

Περίπου 10.000 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, ανάμεσά τους στρατιώτες, αστυνομικοί και πράκτορες των υπηρεσιών Πληροφοριών, έχουν αναλάβει την προστασία των συνομιλιών. Οι αρχές έχουν κηρύξει τοπική αργία για να περιορίσουν τις μετακινήσεις των κατοίκων, ενώ έχει δημιουργηθεί μια «κόκκινη ζώνη» υψηλής ασφάλειας που περιλαμβάνει κυβερνητικά κτίρια και ξένες πρεσβείες.

Οι διαπραγματεύσεις αναμένεται να διεξαχθούν σε ξενοδοχείο εντός της ζώνης αυτής, το οποίο έχει ήδη εκκενωθεί για λόγους ασφαλείας. Ομάδες ασφαλείας από τις συμμετέχουσες χώρες έχουν φθάσει στην πόλη και συνεργάζονται στενά με τις πακιστανικές αρχές.

Αβεβαιότητα για τη συμμετοχή του Ιράν

Το Πακιστάν προετοιμάζεται να υποδεχθεί τις αντιπροσωπείες του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών κατά την τρίτη ημέρα της εκεχειρίας. Ωστόσο, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, η συμμετοχή των Ιρανών παραμένει αβέβαιη μετά τα ισραηλινά πλήγματα που προκάλεσαν περισσότερους από 300 θανάτους στον Λίβανο την Τετάρτη, γεγονός που απειλεί την εύθραυστη εκεχειρία.

Τα πλήγματα αυτά, τα πιο πολύνεκρα στον Λίβανο από την έναρξη του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, καθιστούν «τις διαπραγματεύσεις ανούσιες», όπως δήλωσε χθες ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν.

Παράλληλα, το πρώτο μεγάλο δελτίο ειδήσεων της κρατικής τηλεόρασης του Ιράν στις 08:00 το πρωί δεν περιελάμβανε καμία αναφορά στις επικείμενες συνομιλίες, γεγονός που εντείνει την αβεβαιότητα γύρω από τη στάση της Τεχεράνης.