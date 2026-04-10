Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά του Ιράν, μέσα από αναρτήσεις του στο Truth Social εν όψει των επικείμενων συνομιλιών στο Πακιστάν. Ο Αμερικανός πρόεδρος σχολίασε με αιχμηρό τρόπο τη στάση της Τεχεράνης, επιμένοντας ότι η χώρα δεν διαθέτει ουσιαστική διαπραγματευτική ισχύ.

Όπως έγραψε χαρακτηριστικά, «Οι Ιρανοί δεν φαίνεται να συνειδητοποιούν ότι δεν έχουν κανένα ατού, εκτός από τον βραχυπρόθεσμο εκβιασμό της διεθνούς κοινότητας μέσω της χρήσης των διεθνών θαλάσσιων οδών. Ο μόνος λόγος για τον οποίο εξακολουθούν να υπάρχουν σήμερα είναι για να διαπραγματευτούν!».

Σε δεύτερη ανάρτησή του, ο Τραμπ επανήλθε με ακόμη πιο σκληρή φρασεολογία, υποστηρίζοντας ότι «Οι Ιρανοί είναι καλύτεροι στο να χειρίζονται τα μέσα ενημέρωσης που διαδίδουν ψευδείς ειδήσεις και τις ‘δημόσιες σχέσεις’ από ό,τι στον πόλεμο!».

Νωρίτερα σήμερα, Τραμπ δήλωσε στη New York Post ότι τα αμερικανικά πολεμικά πλοία εξοπλίζονται εκ νέου με «τα καλύτερα πυρομαχικά», ώστε να είναι έτοιμα να επαναλάβουν επιθέσεις κατά του Ιράν, σε περίπτωση που αποτύχουν οι ειρηνευτικές συνομιλίες στο Πακιστάν.

Ο πρόεδρος Τραμπ ανέφερε χαρακτηριστικά ότι:«Βρισκόμαστε σε φάση επανεκκίνησης. Φορτώνουμε τα πλοία με τα καλύτερα πυρομαχικά, τα καλύτερα όπλα που έχουν κατασκευαστεί ποτέ, ακόμη καλύτερα από αυτά που χρησιμοποιήσαμε προηγουμένως και με τα οποία τους διαλύσαμε».

Τέλος, ο Τραμπ δήλωσε ότι «θα γνωρίζουμε μέσα σε περίπου 24 ώρες αν οι συνομιλίες θα έχουν αποτέλεσμα», εκφράζοντας επιφυλακτικότητα απέναντι στη στάση της ιρανικής πλευράς.