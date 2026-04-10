Τα ισραηλινά πλήγματα που πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονα την Τετάρτη σε διάφορες περιοχές του Λιβάνου προκάλεσαν τον θάνατο 357 ανθρώπων, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας.

Ο συνολικός αριθμός των νεκρών από την έναρξη του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ, στις 2 Μαρτίου, ανέρχεται πλέον σε 1.953.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, ο νεότερος απολογισμός κάνει λόγο για «357 μάρτυρες και 1.223 τραυματίες» Το υπουργείο διευκρινίζει ότι ο αριθμός αυτός «δεν είναι οριστικός», καθώς οι επιχειρήσεις έρευνας και ταυτοποίησης των θυμάτων συνεχίζονται ανάμεσα στα ερείπια.