Ο νέος Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, εξακολουθεί να αναρρώνει από τα σοβαρά τραύματα που υπέστη στο πρόσωπο και στα πόδια κατά την αεροπορική επιδρομή που στοίχισε τη ζωή στον πατέρα του, σύμφωνα με τρία άτομα του στενού του κύκλου τα οποία μίλησαν στο Reuters.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι το πρόσωπο του Χαμενεΐ παραμορφώθηκε από την επίθεση στο συγκρότημα του ανώτατου ηγέτη, στο κέντρο της Τεχεράνης, ενώ υπέστη και σοβαρούς τραυματισμούς στο ένα ή και στα δύο πόδια.

Παρά τα τραύματά του, ο 56χρονος ηγέτης αναρρώνει και παραμένει ψυχικά οξυδερκής, σύμφωνα με τις πηγές που ζήτησαν να διατηρηθεί η ανωνυμία τους.

Όπως αναφέρουν, συμμετέχει σε συναντήσεις με ανώτερους αξιωματούχους μέσω ηχοδιάσκεψης και λαμβάνει αποφάσεις για κρίσιμα ζητήματα, όπως ο πόλεμος και οι διαπραγματεύσεις με την Ουάσινγκτον.

Μυστήριο γύρω από την κατάσταση του νέου ηγέτη

Η τύχη και η δυνατότητα του Χαμενεΐ να ασκεί πλήρως τα καθήκοντά του παραμένουν ασαφείς, καθώς από την ημέρα της επίθεσης και τον διορισμό του, στις 8 Μαρτίου, δεν έχει δημοσιοποιηθεί καμία φωτογραφία, βίντεο ή ηχητικό υλικό που να τον απεικονίζει.

Ο Χαμενεΐ τραυματίστηκε στις 28 Φεβρουαρίου, την πρώτη ημέρα του πολέμου που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Στην ίδια επίθεση σκοτώθηκε ο πατέρας του και προκάτοχός του, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος βρισκόταν στην εξουσία από το 1989. Μεταξύ των θυμάτων ήταν επίσης η σύζυγος, ο κουνιάδος και η κουνιάδα του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από την ιρανική κυβέρνηση σχετικά με την κατάσταση της υγείας του. Ωστόσο, παρουσιαστής της κρατικής τηλεόρασης τον χαρακτήρισε «τζανμπάζ» – όρο που χρησιμοποιείται για όσους έχουν τραυματιστεί σοβαρά σε πολεμικές συγκρούσεις – αμέσως μετά την ονοματοδοσία του ως ανώτατου ηγέτη.