Σύμφωνα με την ανακοίνωση, από τις 11 Απριλίου δύο αντιτορπιλικά του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ το USS Frank E. Peterson (DDG 121) και το USS Michael Murphy (DDG 112) πραγματοποίησαν διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ και επιχειρήσεις στον Περσικό Κόλπο. Οι κινήσεις αυτές αποτελούν μέρος αποστολής που επικεντρώνεται στη διασφάλιση της ελεύθερης και ασφαλούς ναυσιπλοΐας.

Όπως αναφέρεται, ο κύριος στόχος της επιχείρησης είναι η πιθανή αποναρκοθέτηση της περιοχής. Εκτιμάται ότι νάρκες, οι οποίες είχαν τοποθετηθεί στο παρελθόν από στοιχεία των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, ενδέχεται να απειλούν τη θαλάσσια κυκλοφορία στα Στενά του Ορμούζ.

«Σήμερα ξεκινήσαμε τη διαδικασία δημιουργίας ενός νέου ασφαλούς διαύλου και σύντομα θα τον διαθέσουμε στη ναυτιλιακή κοινότητα, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη ροή του εμπορίου», δήλωσε ο διοικητής της CENTCOM, ναύαρχος Brad Cooper.

Επίσης, τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν ένα από τα πλέον στρατηγικά σημεία του παγκόσμιου εμπορίου ενέργειας, καθώς από εκεί διέρχεται σημαντικό ποσοστό των διεθνών μεταφορών πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η γεωπολιτική σημασία τους καθιστά την περιοχή κρίσιμη για τη σταθερότητα των αγορών.

Οι αμερικανικές αρχές επισημαίνουν ότι η επιχείρηση στην περιοχή στοχεύει στη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας και της ασφάλειας των θαλάσσιων οδών. Η πρωτοβουλία θεωρείται απαραίτητη για τη διατήρηση της σταθερότητας σε μια ζώνη ζωτικής σημασίας για την παγκόσμια οικονομία.

Τέλος, οπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η U.S. Central Command (CENTCOM), τις επόμενες ημέρες προβλέπεται η ενίσχυση της αποστολής με πρόσθετες δυνάμεις. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται υποβρύχια drones και εξειδικευμένος εξοπλισμός για τον εντοπισμό και την εξουδετέρωση ναρκών, με στόχο την ενίσχυση της επιχειρησιακής ασφάλειας στα Στενά του Ορμούζ.