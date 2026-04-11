Νέα δεδομένα καταγράφονται στη διέλευση αμερικανικών πολεμικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, με Ιράν και ΗΠΑ να παρουσιάζουν αντικρουόμενες εκδοχές για περιστατικό που φέρεται να σημειώθηκε στην περιοχή.»

Ο ιρανικός ισχυρισμός

Σύμφωνα με το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο Tasnim, αμερικανικό αντιτορπιλικό που επιχείρησε να εισέλθει στα Στενά του Ορμούζ «αναγκάστηκε να υποχωρήσει» ύστερα από σαφή προειδοποίηση των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων.

US Destroyer Forced to Retreat Iran’s Foreign Ministry spokesperson revealed that a US destroyer attempting to enter the Strait of Hormuz was forced to retreat after receiving an unequivocal warning from Iran’s Armed Forces, preventing a potential ceasefire violation. https://t.co/E3V1wP3Yan — Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) April 11, 2026

Εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών ανέφερε ότι η παρέμβαση αυτή απέτρεψε πιθανή παραβίαση της εκεχειρίας, υπογραμμίζοντας πως η Τεχεράνη παρακολουθεί στενά κάθε κίνηση στην περιοχή.

Η απάντηση των ΗΠΑ

Από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, η εκδοχή αυτή διαψεύδεται. Αμερικανός αξιωματούχος, τον οποίο επικαλείται δημοσιογράφος του Axios σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, δήλωσε πως οι ΗΠΑ δεν έλαβαν καμία σχετική προειδοποίηση από το Ιράν.

U.S. warships cross Strait of Hormuz for first time since Iran war began https://t.co/PiKt5rlQ6f — Axios (@axios) April 11, 2026

Η Ουάσιγκτον εμφανίζεται να θεωρεί τη διέλευση των πλοίων της νόμιμη και σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο, απορρίπτοντας κάθε αναφορά σε παραβίαση της εκεχειρίας.

Ενισχυμένη παρουσία στα Στενά

Το περιστατικό έρχεται σε συνέχεια της πρόσφατης διέλευσης αμερικανικών πολεμικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, για πρώτη φορά μετά την έναρξη του πολέμου, στο πλαίσιο προσπάθειας ενίσχυσης της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας.

Η Τεχεράνη έχει χαρακτηρίσει τέτοιες κινήσεις ως παραβίαση της εκεχειρίας, διατηρώντας υψηλούς τόνους απέναντι στην Ουάσινγκτον και προειδοποιώντας για τις συνέπειες μιας πιθανής κλιμάκωσης.

Σημειώνεται ότι, τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν κομβικό σημείο για τη διεθνή ενεργειακή ασφάλεια καθώς μέσω αυτών διέρχεται σημαντικό ποσοστό του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και φυσικού αερίου.