Δύο άνδρες στη Βρετανία έθεσαν σε σοβαρό κίνδυνο τη ζωή τους για να αποφύγουν την πληρωμή εισιτηρίου, καθώς εντοπίστηκαν να κρέμονται στο πίσω μέρος αστικού λεωφορείου. Το περιστατικό, που προκάλεσε έντονη ανησυχία, καταγράφηκε σε βίντεο και κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο διάρκειας 12 δευτερολέπτων. Οι δύο άνδρες φαίνονται να κρατιούνται από το όχημα, το οποίο κινείται με ταχύτητα περίπου 48 χιλιομέτρων την ώρα. Το υλικό έχει τραβηχτεί από κάμερα αυτοκινήτου που ακολουθεί το λεωφορείο, ενώ οι άνδρες αποβιβάστηκαν μόνο όταν το όχημα αναγκάστηκε να σταματήσει λόγω της κυκλοφορίας.

Όταν αντιλήφθηκαν ότι καταγράφονταν από επιβάτη άλλου οχήματος, οι δύο άνδρες προσπάθησαν να κρύψουν τα χαρακτηριστικά τους. Ο ένας κάλυψε το πρόσωπό του με το χέρι, ενώ ο άλλος τράβηξε την κουκούλα του για να μην αναγνωριστεί.

Η επικίνδυνη πρακτική του «bus surfing»

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, η πρακτική αυτή, γνωστή ως «bus surfing», χρησιμοποιείται από ορισμένους επιβάτες για να αποφύγουν την πληρωμή εισιτηρίου. Το κόστος για ένα εισιτήριο ενηλίκου ανέρχεται σε 1,75 λίρες ανά διαδρομή, δηλαδή περίπου δύο ευρώ.

Κάτοικος της περιοχής σχολίασε ότι οι λακκούβες στους δρόμους θα μπορούσαν να θέσουν τις ζωές των παράνομων επιβατών σε σοβαρό κίνδυνο. «Ειλικρινά, η δύναμη που απαιτείται για να κρατηθούν ενώ το λεωφορείο κινείται είναι εντυπωσιακή. Όμως μια λακκούβα θα μπορούσε να είχε οδηγήσει σε πολύ άσχημη κατάληξη», ανέφερε χαρακτηριστικά.