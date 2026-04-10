Η Βρετανία προχώρησε στην ανάπτυξη των ενόπλων δυνάμεών της, προκειμένου να αποτρέψει ρωσικά υποβρύχια από το να επιτεθούν σε υποθαλάσσια καλώδια και αγωγούς, όταν αυτά παρέμειναν για περίπου έναν μήνα σε ύδατα Βρετανικής αποκλειστικής ζώνης νωρίτερα μέσα στο έτος, όπως αποκάλυψε την Πέμπτη ο υπουργός Άμυνας της χώρας, Τζον Χίλι.

Ο Χίλι αποκάλυψε μάλιστα ότι το Ηνωμένο Βασίλειο παρακολουθούσε ένα ρωσικό υποβρύχιο επίθεσης, ένα πυρηνικό υποβρύχιο, και δύο ειδικά υποβρύχια που ανήκουν σε πρόγραμμα έρευνας της Κύριας Διεύθυνσης Έρευνας Βαθέων Υδάτων της Ρωσίας, γνωστό και ως GUGI. Διευθύνεται μάλιστα από το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας.

Πρόκειται για μια άκρως απόρρητη μονάδα γνωστή και ως «υδροναύτες» των οποίων αποστολή είναι να υποκλέπτουν δεδομένα ή να χαρτογραφούν ευπάθειες στα υποθαλάσσια καλώδια επικοινωνιών. Στην προκειμένη περίπτωση αυτά που στοχοποιήθηκαν ήταν τα καλώδια της Βρετανίας στον Βόρειο Ατλαντικό.

Πως όμως οι δυνάμεις του Πούτιν προσπάθησαν να υποκλέψουν στοιχεία από τα καλώδια της Βρετανίας;

Οι προσπάθειες της Ρωσίας να επιτηρήσει και να χακάρει τα υποθαλάσσια καλώδια της Βρετανίας χρονολογούνται από τον Ψυχρό Πόλεμο. Το πιο πρόσφατο επεισόδιο, που αποκαλύφθηκε την Πέμπτη, αφορούσε δύο υποβρύχια που περιπλανιόντουσαν σε βρετανικά χωρικά ύδατα μεταφέροντας τους εξειδικευμένους δύτες γνωστούς ως «υδροναύτες». Οι αποστολές των «υδροναυτών», όπως αποκαλύπτει η Telegraph, ήταν μέρος μιας περίτεχνης προσπάθειας στόχευσης των καλωδίων δεδομένων και ενέργειας στα βρετανικά ύδατα.

Χρησιμοποιήθηκαν λοιπόν δύο μικρά υποβρύχια της ομάδας GUGI, με ανασυρόμενους βραχίονες που επιτρέπουν στους υδροναύτες να φτάσουν τα καλώδια. Την ίδια στιγμή ένα μεγάλο πολεμικό υποβρύχιο άφηνε τον εαυτό του να γίνει αντιληπτό, λειτουργώντας σαν αντιπερισπασμός.

Η GUGI χρησιμοποιεί πυρηνοκίνητα υποβρύχια-μητρικά σκάφη που μεταφέρουν μικρότερα, εξειδικευμένα υποβρύχια (mini-subs), τα οποία μπορούν να καταδυθούν σε μεγάλα βάθη (πάνω από 2,5 χλμ). Αυτά τα μικρά σκάφη είναι εξοπλισμένα με χειριστήρια (manipulative arms) που μπορούν να «ακουμπήσουν» τα καλώδια για υποκλοπή δεδομένων ή να τα κόψουν.

Ο στολίσκος των τριών υποβρυχίων χρησιμοποίησε τεχνικές που είχαν βελτιωθεί στη σοβιετική εποχή. Σύμφωνα με ειδικούς στόχος τους ήταν αρχικά να χαρτογραφήσουν τοποθεσίες των καλωδίων, στην συνέχεια να τα παραβιάσουν και να κλέψουν δεδομένα.

H Telegraph σε ένα γράφημα περιγράφει το σκηνικό που στήθηκε:

Όπως λοιπόν φαίνεται στην πρώτη φωτογραφία, δύο ερευνητικά υποβρύχια της ομάδας GUGI αποστέλλονται με το πλήρωμά τους για να πλησιάσουν τα υποθαλάσσια καλώδια χρησιμοποιώντας τους μηχανικούς βραχίονες που διαθέτουν τα υποβρύχια.

Στην δεύτερη φωτογραφία απεικονίζεται το ρωσικό υποβρύχιο κλάσης Akula. Χρησιμοποιείται για να αποσπάσει την προσοχή του Βασιλικού Ναυτικού και κρατά θέση ανάμεσα στα δύο υποβρύχια της GUCI.

Στην επιφάνεια της θάλασσας τώρα και όπως φαίνεται και στην τρίτη φωτογραφία, το Βασιλικό Ναυτικό αναπτύσσει φρεγάτα Type 23 για να ερευνήσει την παρουσία του ρωσικού υποβρυχίου. Η Βασιλική πολεμική αεροπορία και το Βασιλικό Ναυτικό αναπτύσσουν πομπούς για να παρακολουθούν τα υποβρύχια.

Οι πομποί που χρησιμοποιήθηκαν είναι συσκευές περίπου στο μέγεθος ενός κάδου απορριμμάτων που εκπέμπουν σόναρ. Ρίχνοντας αρκετούς στη θάλασσα, η τοποθεσία των υποβρυχίων μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια.

Στην επιχείρηση συμμετείχε επίσης και το HMS St Albans. Σχεδιάστηκε κυρίως για ανθυποβρυχιακό πόλεμο (ASW), αλλά λειτουργεί ως πλοίο πολλαπλών ρόλων, καλύπτοντας αεράμυνα και αποστολές γενικής συνοδείας. Διαθέτει το προηγμένο σύστημα αεράμυνας Sea Ceptor, το ραντάρ Artisan 997 και το σόναρ Type 2150. Συχνά αναλαμβάνει το ρόλο του Fleet Ready Escort, προστατεύοντας τα χωρικά ύδατα του Ηνωμένου Βασιλείου και παρακολουθώντας ξένα πολεμικά πλοία που διέρχονται από τη Βόρεια Θάλασσα. Το σύστημά του είναι εξοπλισμένο με ένα σύστημα μακρύ καλωδίου που διαθέτει μια σειρά από υδρόφωνα – υποβρύχια μικρόφωνα – για επιπλέον ακρίβεια στην ανίχνευση εχθρικών υποβρυχίων.

Ελικόπτερα Merlin αναπτύχθηκαν επίσης παράλληλα με το υποστηρικτικό δεξαμενόπλοιο RFA Tidespring και το αεροσκάφος P8 της RAF.

Τα Merlin είναι εξοπλισμένα με σόναρ βύθισης, ένα σύνολο υδρόφωνων σε ένα καλώδιο που κατεβαίνει στη θάλασσα. Αυτό μπορεί να ανασυρθεί ξανά και να επαναχρησιμοποιηθεί αμέσως, σε αντίθεση με τα sonobuoys, τα οποία ρίχνονται και απορρίπτονται.

Ο καθηγητής Alan Woodward, του Πανεπιστημίου του Surrey, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του παρακολουθώντας σοβιετικά ναυτικά σκάφη, εξήγησε στην Telegraph τι ήταν πιθανό να κάνουν οι Ρώσοι.

«Αυτό που ήθελαν να κάνουν ήταν απλώς να χαρτογραφήσουν πού βρίσκονται όλα. Μιλάμε για τα καλώδια και τους αγωγούς, επειδή προφανώς υπάρχει πολλή καλωδίωση δεδομένων – ιδιαίτερα καλωδίωση διαδικτύου – που διασχίζει [τη Βόρεια Θάλασσα] μεταξύ των ΗΠΑ, της Γαλλίας και των Κάτω Χωρών». Ενώ συμπλήρωσε ότι «υπάρχουν επίσης αρκετά που διασχίζουν τη Δανία και τη Νορβηγία, καθώς και διασυνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας», αναφερόμενος κυρίως σε καλώδια που εισάγουν γιγαβάτ ενέργειας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το Losharik διαθέτει έναν εξειδικευμένο μηχανικό βραχίονα, σύμφωνα με εικονογραφήσεις που ερευνήθηκαν σχολαστικά από ναυτικούς αναλυτές. Ο βραχίονας μπορεί να είναι εξοπλισμένος με εργαλεία για να πιάνει και να ανυψώνει καλώδια από τον βυθό, ώστε να μπορούν να εξεταστούν. Είναι πιθανό ακόμα στον βραχίονα να μπορεί συνδεθεί ένας κόφτης για να δημιουργηθεί πρόβλημα στα καλώδια. Θεωρούν ωστόσο ότι κάτι τέτοιο είναι σχεδόν απίθανο να συμβεί σε καιρούς ειρήνης.

Αυτό που είναι πιο ανησυχητικό όμως είναι το γεγονός ότι αυτά τα υποβρύχια μπορούν να φέρουν εξοπλισμό για την κλοπή των πληροφοριών που μεταφέρονται από τα υποθαλάσσια καλώδια.

Το αμερικανικό ναυτικό χρησιμοποίησε αυτήν την τεχνολογία σε ένα καλώδιο που συνέδεε δύο ναυτικές βάσεις στην ανατολική Ρωσία κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου. Τα υποθαλάσσια καλώδια είναι επίσης ευάλωτα σε μη ανιχνεύσιμες συσκευές που βρίσκονται πάνω τους και χρησιμοποιούν αισθητήρες για να διαβάζουν τα δεδομένα τους. Οι συσκευές μπορούν να λυγίσουν καλώδια οπτικών ινών και να καταγράψουν πληροφορίες καθώς αυτές «διαρρέουν».

Ο Δρ Sidharth Kaushal, ανώτερος συνεργάτης στο Royal United Services Institute, δήλωσε στην Telegraph ότι για να επηρεάσει τα δίκτυα τηλεπικοινωνιακών καλωδίων του Ηνωμένου Βασιλείου στο σύνολό τους, «ένας αντίπαλος θα έπρεπε να διεξάγει δολιοφθορές σε διαρκή βάση».

Καταλήγοντας και όπως ανέφεραν και αναλυτές στο BBC, ο στόχος της Ρωσίας είναι να προετοιμαστεί για μια πιθανή μελλοντική σύγκρουση. Μελετά πιθανότατα πως θα μπορούσε να αποκόψει τις επικοινωνίες της Δύσης, διακόπτοντας το 90%+ των δεδομένων του internet που μεταφέρονται μέσω αυτών των καλωδίων.

Αξίζει να σημειώσουμε πάντως ότι όλη δραστηριότητα από την πλευρά της Ρωσίας, έλαβε χώρα στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) της Βρετανίας, αλλά όχι σε χωρικά ύδατα, χρησιμοποιώντας το νομικό κενό που επιτρέπει σε πλοία να βρίσκονται εκεί, προκειμένου να χαρτογραφήσουν τις υποδομές χωρίς να κηρύξουν ανοιχτό πόλεμο.