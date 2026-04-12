Με τόσα παράπονα και δυσαρέσκειες στον κόσμο της Formula1, δεν αποκλείεται σε ένα – δύο χρόνια, αν η FΙΑ δεν «φρεσκάρει» τους νέους κανονισμούς στα γκαν πρι και τα μονοθέσια να ξεμείνει από οδηγούς. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην ομαδική συνομιλία που έχουν οι πιλότοι της Formula1 στην εφαρμογή WhatsApp είναι πυρ και μανία με βασικό θέμα συνομιλίας τα προβλήματα που έχουν προκύψει με τις αποδόσεις των μονοθεσίων μετά την εφαρμογή της υβριδικής εποχής.

Συγκεκριμένα, όπως αποκάλυψε ο πρώην οδηγός και νυν πρόεδρος της Ένωσης Οδηγών Grand Prix (GPDA), Αλεξάντερ Βουρτς, η δραστηριότητα στις συνομιλίες έχει χτυπήσει “κόκκινο”, με κύριο θέμα τα παράπονα των οδηγών για τη φύση των σημερινών μονοθεσίων. Με μερικούς ήδη να βλέπουν ως Γολγοθά την προσαρμογή τους στα νέα μονοθέσια ενώ άλλοι ετοιμάζονται να αλλάξουν επάγγελμα.

Μετά το Φερστάπεν που τονίζει ότι δεν τον ενδιαφέρει πλέον η νέα εποχή στη Formula1 και δεν αποκλείεται να τα παρατήσει και να ασχοληθεί με την προσωπική του ζωή, τώρα έρχεται και ο «γέρος» των γκραν πρι, Φερνάντο Αλόνσο που βλέπει τη σύνταξη του πιο κοντά χρονικά, αν η ομάδα του δεν αρχίζει να διορθώνει τα μονοθέσια του που παρουσιάζουν μια κακή εικόνα.

Η Aston Martin ξετυλίγει από την αρχή της χρονιάς μια τραγική πορεία, παρά την παρουσία του έμπειρου Άντριαν Νιούι και της Honda, που μάλλον τα έχουν κάνει…θάλασσα στην απαιτητική εποχή των γκραν πρι. Ήδηη FIA μελετά τις αλλαγές που καίνε: Είναι η ανάκτηση ενέργειας στο μονοθέσιο κατά τη διάρκεια του αγώνα και οι διαφορές στις ταχύτητες από μονοθέσιο σε μονοθέσιο, που δημιουργούν πεδίο ατυχημάτων, όπως συνέβη στα τελευταία γκραν πρι.

Η ασφάλεια και η διαχείριση της ενέργειας, είναι ψηλά στην λίστα αλλαγών της Formula1. Ο Απρίλιος που προέκυψε αναγκαστικά περίοδος διακοπών λόγω της ακύρωσης των δύο γκραν πρι στη Μέση Ανατολή δίνει χρόνο στις ομάδες να δουν εκ νέου τα μονοθέσια τους, όπως η Williams η οποία θα προσπαθήσει να κάνει λίγο «δίαιτα» στο δικό της αγωνιστικό ώστε να γίνει πιο ανταγωνιστικό στα επόμενα γκραν πρι.

Αλλά και η συνεργασία στους τρεις πρώτους αγώνες του φετινού πρωταθλήματος φανερώνει ότι η Red Bull με τη Ford δεν ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς. Η έκτη θέση των “Ταύρων” στο πρωτάθλημα κατασκευαστών, θυμίζει τις επιδόσεις στο ξεκίνημα της ομάδας τα πρώτα χρόνια παρουσίας στη Formula1.

Η Cadillac, η νεοεισερχόμενη ομάδα στη F1 κάνει υπερανθρωπη προσπάθεια ώστε να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Έως τώρα ο καλύτερος τερματισμός των Αμερικανών ήταν η 16η θέση του Σέρχιο Πέρες στην Αυστραλία. Έκτοτε δεν έχουν καταφέρει να πάρουν ούτε μυρωδιά από τις εμπρός θέσεις, τόσο στο γκραν πρι της Κίνας όσο και της Ιαπωνίας. Πιο δύσκολη εποχή για να μπουν στον κόσμο της Formula1 δεν θα μπορούσαν να διαλέξουν, πάντως!

Πάντως, στη Ferrari την παρτίδα την σώζει και πάλι ο Σαρλ Λεκλέρ, ο οποίος κατάφερε στο τρίτο γκραν πρι να ανέβει στο τρίτο σκαλί του βάθρου, έστω και χωρίς την υποστήριξη του Χάμιλτον, που αρχίζει να σκέφτεται πιο ζεστά την αποχώρηση του από το άθλημα από το 2027 και μετά. Ο μεγάλος νικητής στη φετινή σεζόν είναι σαφώς ο Κίμι Αντονέλι, ο 19χρονος που βάζει …γκολ από τα αποδυτήρια, αλλά γνωρίζει να κρατάει μικρό καλάθι για το μέλλον της αγωνιστικής χρονιάς ( αν και δείχνει να είναι πιο ώριμος και εξοικειωμένος με τη νέα τεχνολογία στα μονοθέσια).

Το πρωτάθλημα επιστρέφει στις 3 Μαϊου, με τις 22 πιλότους να «πετάνε» για Μαϊάμι. Το γκραν πρι θα διεξαχθεί περιμετρικά του εμβληματικού σταδίου, που αποτελεί την έδρα των Miami Dolphins σε μια απαιτητική διαδρομή 5,41 χιλιομέτρων που περιλαμβάνει 19 στροφές, τρεις ευθείες, προσφέροντας προκλήσεις τόσο σε οδηγούς όσο και σε ομάδες.