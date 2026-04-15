Το Ισραήλ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις γύρω από την Τεχεράνη, με τον πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου να υπογραμμίζει ότι η χώρα του είναι έτοιμη ακόμη και για επανέναρξη του πολέμου, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.

Ο Νετανιάχου ανέφερε πως το Ισραήλ είναι προετοιμασμένο για το ενδεχόμενο αναζωπύρωσης των συγκρούσεων με το Ιράν, ενώ παράλληλα συνεχίζονται οι επιχειρήσεις κατά της Χεζμπολάχ και έχουν ξεκινήσει νέες συνομιλίες με τον Λίβανο.

Οι σχέσεις με τις ΗΠΑ και οι διαπραγματεύσεις

«Οι Αμερικανοί σύμμαχοί μας μας κρατούν συνεχώς ενήμερους για τις επαφές τους με το Ιράν», δήλωσε ο Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα, την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν συμφωνία με την Τεχεράνη και, σύμφωνα με πληροφορίες, πιέζουν το Ισραήλ για κατάπαυση του πυρός με τη Χεζμπολάχ.

«Οι στόχοι μας με τις ΗΠΑ είναι κοινές», πρόσθεσε. «Θέλουμε να απομακρυνθεί το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν και να σταματήσει η δυνατότητα εμπλουτισμού μέσα στη χώρα. Και φυσικά, θέλουμε να ανοίξουν ξανά τα βασικά θαλάσσια περάσματα».

Επιχειρήσεις και διαπραγματεύσεις με τον Λίβανο

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επισήμανε ότι είναι ακόμη νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με την εξέλιξη της κατάστασης: «Είναι πολύ νωρίς για να πούμε πώς θα τελειώσει ή ακόμη και πώς θα προχωρήσει. Με δεδομένο ότι υπάρχει πιθανότητα να ξαναρχίσει ο πόλεμος, είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «παράλληλα» με τις επιχειρήσεις κατά της Χεζμπολάχ, το Ισραήλ διεξάγει συνομιλίες με τον Λίβανο, τονίζοντας ότι αυτές πραγματοποιούνται επειδή η χώρα βρίσκεται σε ισχυρή θέση. Όπως ανέφερε, όχι μόνο ο Λίβανος αλλά και άλλες χώρες επιδιώκουν επαφές με το Ισραήλ.

«Σε αυτές τις διαπραγματεύσεις έχουμε δύο βασικούς στόχους: πρώτον, να απομακρύνουμε τη Χεζμπολάχ και δεύτερον, να πετύχουμε μια σταθερή ειρήνη – μια ειρήνη μέσα από τη δύναμη», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Στρατιωτικές επιχειρήσεις στο νότιο Λίβανο

Τέλος, ο Νετανιάχου ανέφερε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν να πλήττουν τη Χεζμπολάχ, με τις επιχειρήσεις να επικεντρώνονται σε προπύργιο της οργάνωσης στην περιοχή Μπιντ Τζμπέιλ.

Παράλληλα, έδωσε εντολή στον στρατό να ενισχύσει τη ζώνη ασφαλείας και να την επεκτείνει προς τα ανατολικά, στις πλαγιές του όρους Ερμών, με στόχο την προστασία του δρουζικού πληθυσμού.