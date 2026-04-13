Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ, με τη συνδρομή των Ηνωμένων Πολιτειών, προκάλεσε στο ιρανικό καθεστώς «το πιο σκληρό πλήγμα στην ιστορία του», κατά την έναρξη των εκδηλώσεων στη μνήμη των θυμάτων του Ολοκαυτώματος.

«Έχουμε καταφέρει στο ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς το πιο σκληρό πλήγμα στην ιστορία του», ανέφερε ο Νετανιάχου στη διάρκεια τελετής στο μνημείο του Γιαντ Βασέμ στην Ιερουσαλήμ, η οποία μεταδόθηκε τηλεοπτικά.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ συνέκρινε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις με ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης, σημειώνοντας: «Αν δεν είχαμε ενεργήσει, τα ονόματα Νατάνζ, Φορντό, Ισφαχάν και Παρσίν πιθανότατα θα είχαν μείνει στη μνήμη με αιώνιο τρόμο, ακριβώς όπως το Άουσβιτς, το Τρεμπλίνκα, το Μαϊντάνεκ και το Σομπιμπόρ».

«Αλλά ενεργήσαμε (…) με την ιστορικά πρωτοφανή συνεργασία με τον πρόεδρο Τραμπ και τις ΗΠΑ. Αυτή την Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος, θα το θυμόμαστε αυτό», υπογράμμισε ο Νετανιάχου, αποδίδοντας ιδιαίτερη σημασία στη συμμαχία Ισραήλ – Ηνωμένων Πολιτειών.

Το Ισραήλ τιμά την Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος από το βράδυ της Δευτέρας έως αύριο Τρίτη, στη μνήμη των έξι εκατομμυρίων Εβραίων που δολοφονήθηκαν από τους ναζί κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι επίσημες τελετές πραγματοποιούνται κάθε χρόνο τον Απρίλιο ή τον Μάιο, σύμφωνα με το εβραϊκό ημερολόγιο.