Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς κάλεσε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπένιαμιν Νετανιάχου να σταματήσει άμεσα τις εχθροπραξίες στον Λίβανο, όπου το Ισραήλ δηλώνει ότι στοχεύει την υποστηριζόμενη από το Ιράν ισλαμική οργάνωση Χεζμπολάχ.

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Στέφαν Κορνήλιους, ο Μερτς ενθάρρυνε τον Νετανιάχου να ξεκινήσει ειρηνευτικές συνομιλίες με την κυβέρνηση του Λιβάνου. Παράλληλα, τόνισε πως η Χεζμπολάχ πρέπει να αφοπλιστεί για να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση στην περιοχή.

Ο Γερμανός καγκελάριος εξέφρασε τη «σοβαρή ανησυχία» του για την κατάσταση στα παλαιστινιακά εδάφη, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό. Ζήτησε επίσης να «δεν πρέπει να υπάρξει καμία de facto μερική προσάρτηση της Δυτικής Όχθης», υπογραμμίζοντας την ανάγκη διατήρησης της διεθνούς νομιμότητας.

Ισραηλινοί και Λιβανέζοι διπλωμάτες αναμένεται να πραγματοποιήσουν αύριο συνομιλίες στην Ουάσιγκτον. Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Τζόζεφ Αούν, εξέφρασε την ελπίδα ότι οι επαφές αυτές θα οδηγήσουν σε κατάπαυση του πυρός και αποκλιμάκωση της έντασης.

Την ίδια ώρα, ο στρατός του Ισραήλ και η Χεζμπολάχ συνεχίζουν να ανταλλάσσουν πυρά. Οι λιβανέζικες αρχές αναφέρουν, ότι περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη χώρα από τις 2 Μαρτίου, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για νέα ανθρωπιστική κρίση στην περιοχή.