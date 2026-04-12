Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι «ο πόλεμος συνεχίζεται, ακόμη και εντός της ζώνης ασφαλείας στο Λίβανο», κατά την επίσκεψή του την Κυριακή στο νότιο τμήμα της χώρας. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός πραγματοποίησε επιτόπια αξιολόγηση της κατάστασης στα εδάφη που έχει καταλάβει το Ισραήλ.

Στο βίντεο που δημοσιοποίησε το γραφείο του, ο Νετανιάχου εμφανίζεται να φορά αλεξίσφαιρο γιλέκο και να περιβάλλεται από μασκοφόρους στρατιώτες, σε μια εικόνα που υπογραμμίζει τη συνεχιζόμενη ένταση στην περιοχή.

«Αυτό που βλέπουμε είναι ότι έχουμε αποτρέψει την απειλή εισβολής από το Λίβανο μέσω αυτής της ζώνης ασφαλείας», ανέφερε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός. Τον συνόδευαν ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατζ και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων, υποστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ.

Η σπάνια αυτή επίσκεψη αποτελεί την πρώτη φορά που ο Ισραηλινός πρωθυπουργός εισέρχεται στον Λίβανο από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν. Πραγματοποιείται δε δύο ημέρες πριν από τις προγραμματισμένες άμεσες συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στην Ουάσινγκτον.

