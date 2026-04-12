Νέα διπλωματική ένταση ξέσπασε μεταξύ Ισραήλ και Ισπανίας το Σάββατο, μετά την ανατίναξη ενός γιγαντιαίου ομοιώματος του Μπενιαμίν Νετανιάχου στην πόλη Ελ Μπούργκο, κοντά στη Μάλαγα.

Το ομοίωμα, σύμφωνα με πληροφορίες, περιείχε περίπου 13,9 κιλά εκρηκτικών, τα οποία εξερράγησαν παρουσία κατοίκων και τουριστών. Πολλοί από τους παρευρισκόμενους κατέγραφαν τη σκηνή με τα κινητά τους, ενώ ορισμένοι επευφημούσαν την έκρηξη.

🇪🇸 An effigy of Benjamin Netanyahu was blown up and burned in the Spanish town of El Burgo The effigy reportedly contained around 13.9 kilograms of explosives, which detonated in front of local residents and tourists. The Israeli Ministry of Foreign Affairs called the act… pic.twitter.com/tHNi373xhx — Visegrád 24 (@visegrad24) April 12, 2026

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών δημοσίευσε βίντεο από το περιστατικό, χαρακτηρίζοντας την πράξη ως «αντισημιτικό μίσος που προκύπτει από τη συστηματική υποκίνηση της κυβέρνησης του Πέδρο Σάντσεθ».

Απαντώντας, πηγή του ισπανικού υπουργείου Εξωτερικών τόνισε ότι «η ισπανική κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να καταπολεμά τον αντισημιτισμό και κάθε μορφή μίσους ή διακρίσεων», προσθέτοντας πως «απορρίπτουμε πλήρως κάθε υπαινιγμό που υποδηλώνει το αντίθετο».