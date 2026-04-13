Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας στο ιρανικό κοινοβούλιο χαρακτήρισε την απειλή του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή ναυτικού αποκλεισμού ως «αλαζονική ρητορική».

Τόνισε ότι το Ιράν θα θεωρούσε μια τέτοια ενέργεια «πράξη πολέμου» και θα απαντούσε αναλόγως.

Σε ανάρτησή του, ο Ιμπραχίμ Ρεζάι υπογράμμισε πως η Τεχεράνη διαθέτει επιπλέον δυνατότητες και μέσα για να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απόπειρα αποκλεισμού των πλοίων που εισέρχονται ή εξέρχονται από τα λιμάνια της.

Όπως σημείωσε, ο μόνος δρόμος προς την αποκλιμάκωση είναι «οι ΗΠΑ να σεβαστούν τους Ιρανούς» και να αποφύγουν απαιτήσεις για ζητήματα που, όπως είπε, δεν κατάφεραν να επιτύχουν «κατά τη διάρκεια του πολέμου».