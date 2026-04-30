Κατά το κοινώς λεγόμενο ισχύει το «χάθηκε η μπάλα» στο ματς της Παρί με την Μπάγερν. Ηταν ο ωραιότερος ημιτελικός Τσάμπιονς Λιγκ όλων των εποχών. Και αυτό προκύπτει όχι με λόγια του αέρα, αλλά με στοιχεία. Ουδέποτε στο παρελθόν τέτοια παραγωγή ευκαιριών και από τις δύο ομάδες.

Ελάχιστες φορές είδαμε μαχητές να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό και να αφήνουν όλο τον ιδρώτα τους στο γήπεδο. Ακόμη και όταν κάποια ομάδα έπαιρνε προβάδισμα στο σκορ, αμέσως κυνηγούσε ένα νέο γκολ και όχι να κλειστεί στην άμυνά της. Μια πασιφανής νίκη, ένας θρίαμβος του καλού (ποδοσφαίρου) απέναντι στο κακό (κατενάτσιο).

Και βέβαια, έχουμε να παρατηρήσουμε πως και στα προηγούμενα παιχνίδια του Τσάμπιονς Λιγκ ή και των άλλων ευρωπαϊκών διοργανώσεων, η αποτελεσματικότητα των ομάδων αυξήθηκε, τα γκολ έρχονταν το ένα μετά το άλλο, ο ενθουσιασμός για όσα βλέπουμε επέστρεψε στις εξέδρες.

Και γιατί, άραγε, συμβαίνει αυτό που ισοδυναμεί με κοσμογονία; Πρώτον, όσο κι αν ορισμένοι αρχικά υπήρξαν επιφυλακτικοί, όπως συχνά πυκνά συμβαίνει με τις καινοτομίες, η καθιέρωση του μοντέλου ενός μίνι πρωταθλήματος και της league phase σε κάθε ευρωπαϊκή διοργάνωση, παίζει μεγάλο ρόλο.

Επιβεβαιώνεται στην πράξη. Δεύτερον, οι νέοι προπονητές που έρχονται στο προσκήνιο και χτυπούν την πόρτα της επικαιρότητας, έχουν στο μυαλό τους όχι πώς να καταστρέφουν αλλά το πώς να δημιουργούν.

Είναι απόγονοι της σχολής του Γκουαρντιόλα και του ποδοσφαίρου που γεννά θέαμα –ίσως το σημείο καμπής. Τρίτον, η κατάργηση του εκτός έδρας γκολ, όσο κι αν παραμένει ως απόφαση αμφιλεγόμενη στα μάτια πολλών (άλλο να σημειώνεις γκολ όταν βρίσκεσαι σε έδρα – κολαστήριο και άλλο να πανηγυρίζεις μπροστά σε κόσμο που δεν βγάζει άχνα), έφερε ισορροπία στα σκορ και αναγκάζει τις ομάδες όχι να δίνουν σημασία στην άμυνα προκειμένου να κρατήσουν το σκορ αλλά τις κάνει να αποκτούν πλουραλισμό στην επίθεσή τους. Γιατί πλέον δεν φέρνουν οι επιτυχίες μόνο κόσμο στα γήπεδα, αλλά σφραγίζονται και εισιτήρια προκρίσεων.

Υπάρχει, όμως, μια «ήττα» του ποδοσφαίρου που αξίζει να επισημανθεί. Στα μέρη μας. Ανεξάρτητα με τι λένε ή τι θα πουν οι μετρήσεις θεαματικότητας, το βράδυ της Τρίτης η συντριπτική πλειονότητα των ελλήνων φιλάθλων παρακολούθησε μπάσκετ.

Τα καυτά ραντεβού του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού για την Ευρωλίγκα και με φόντο το final four της Αθήνας. Το δε «ματς των ματς» του Τσάμπιονς Λιγκ, πολλοί το έχασαν. Και αναζητούσαν μετά τρόπο να απολαύσουν τα γκολ, να θαυμάσουν τον Κβαραχτσέλια και τον Ολίσε, τον Ντεμπελέ και τον Κέιν.

Μια βραδιά που εξελίχθηκε σε αληθινό ύμνο

στον αθλητισμό!