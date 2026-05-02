Ιδιαίτερες στιγμές εκτυλίχθηκαν μετά την ιστορική άνοδο της Ίπσουιτς στην Premier League, με έναν από τους πιο γνωστούς υποστηρικτές της ομάδας να κλέβει την παράσταση. Ο Έντ Σίραν, φανερά συγκινημένος και ενθουσιασμένος, πανηγύρισε μαζί με παίκτες και ανθρώπους της ομάδας, δίνοντας ξεχωριστό χρώμα στη μεγάλη επιτυχία του συλλόγου.

Ο Βρετανός σταρ, που εδώ και χρόνια στηρίζει ενεργά την αγγλική ομάδα τόσο ως φίλαθλος όσο και ως χορηγός, εμφανίστηκε σε πανηγυρικό κλίμα, τραγουδώντας και αγκαλιάζοντας τους πρωταγωνιστές της ανόδου. Οι εικόνες τον δείχνουν να ζει κάθε στιγμή, σαν ένας απλός οπαδός που βλέπει την ομάδα του να επιστρέφει μετά από έναν χρόνο στην πρώτη κατηγορία.

View this post on Instagram A post shared by Ipswich Town FC (@ipswichtown)

Η επιστροφή στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου δεν αποτελεί απλώς μια αγωνιστική επιτυχία, αλλά και μια νέα αρχή για τον σύλλογο, με φιλοδοξίες για καθιέρωση στο υψηλότερο επίπεδο. Και όπως φάνηκε, με τέτοιους οπαδούς στο πλευρό της, η Ίπσουιτς δεν είναι μόνη σε αυτό το ταξίδι.